https://sputnikarabic.ae/20231002/مصدر-لـ-سبوتنيك-طيران-حربي-مجهول-يشن-غارة-على-الحدود-السورية-العراقية-1081608727.html
مصدر لـ" سبوتنيك": طيران حربي مجهول يشن غارة على الحدود السورية العراقية
مصدر لـ" سبوتنيك": طيران حربي مجهول يشن غارة على الحدود السورية العراقية
أفاد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، طائرات حربية مجهولة شنت غارة على منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T21:43+0000
2023-10-02T21:43+0000
2023-10-02T21:52+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال المصدر إن "طيران حربي مجهول يغير على منطقة الحميضة والهري وعلى مواقع إيرانية في البوكمال على الحدود السورية العراقية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
مصدر لـ" سبوتنيك": طيران حربي مجهول يشن غارة على الحدود السورية العراقية
21:43 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 21:52 GMT 02.10.2023) تابعنا عبر
أفاد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، طائرات حربية مجهولة شنت غارة على منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية.
وقال المصدر إن "طيران حربي مجهول يغير على منطقة الحميضة والهري وعلى مواقع إيرانية في البوكمال على الحدود السورية العراقية".