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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حماة وسط سوريا
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حماة وسط سوريا
أفاد مصدر أمني سوري رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حماة وسط سوريا. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T20:35+0000
2023-09-13T21:21+0000
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وقال المصدر الأمني: "طائرات إسرائيلية أطلقت موجة من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية واستهدفت محيط مدينة حماة".وأضاف: "تمكنت الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".ونفى المصدر الأمني جميع الأخبار المتداولة حول تعرض أي من المطارات الموجودة في المنطقة الوسطى من سوريا لأي عدوان، مؤكدا أن "الصواريخ الاعتراضية دمرت 90% من الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".كما أكد مصدر عسكري سوري أنه "في حوالي الساعة 22:40 من مساء يوم الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط حماة، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".وفي وقت سابق، من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بسماع دوي انفجارات في ريف مدينة طرطوس على السواحل السورية.وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك": "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف طرطوس".وأضاف: "العدوان عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من المياه الدولية قبالة السواحل السورية"، مؤكدا أن الصواريخ الاعتراضية للدفاعاتنا الجوية تصدت لمعظم الصواريخ المعادية وأسقطتها قبل وصولها إلى هدفها.وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن جنديين سوريين قتلا وأصيب ستة آخرون إثر هجوم صاروخي إسرائيلي على محافظة طرطوس.
https://sputnikarabic.ae/20230913/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-ريف-مدينة-طرطوس-على-السواحل-السورية--عاجل-1081000909.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حماة وسط سوريا

20:35 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 21:21 GMT 13.09.2023)
© Photoالدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي، الأحد، 12 مارس 2023
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي، الأحد، 12 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Photo
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حصري
أفاد مصدر أمني سوري رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حماة وسط سوريا.
وقال المصدر الأمني: "طائرات إسرائيلية أطلقت موجة من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية واستهدفت محيط مدينة حماة".
وأضاف: "تمكنت الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".
ونفى المصدر الأمني جميع الأخبار المتداولة حول تعرض أي من المطارات الموجودة في المنطقة الوسطى من سوريا لأي عدوان، مؤكدا أن "الصواريخ الاعتراضية دمرت 90% من الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".
كما أكد مصدر عسكري سوري أنه "في حوالي الساعة 22:40 من مساء يوم الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط حماة، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
وفي وقت سابق، من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بسماع دوي انفجارات في ريف مدينة طرطوس على السواحل السورية.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك": "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف طرطوس".
ميناء طرطوس، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في ريف مدينة طرطوس على السواحل السورية
14:46 GMT
وأضاف: "العدوان عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من المياه الدولية قبالة السواحل السورية"، مؤكدا أن الصواريخ الاعتراضية للدفاعاتنا الجوية تصدت لمعظم الصواريخ المعادية وأسقطتها قبل وصولها إلى هدفها.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن جنديين سوريين قتلا وأصيب ستة آخرون إثر هجوم صاروخي إسرائيلي على محافظة طرطوس.
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