https://sputnikarabic.ae/20231002/وزارة-الدفاع-استهداف-دورية-روسية-أذربيجانية-مشتركة-في-قره-باغ-دون-وقوع-إصابات-1081604296.html
وزارة الدفاع: استهداف دورية روسية أذربيجانية مشتركة في قره باغ دون وقوع إصابات
وزارة الدفاع: استهداف دورية روسية أذربيجانية مشتركة في قره باغ دون وقوع إصابات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ، سجلت انتهاكاً واحداً لوقف إطلاق النار، حيث أطلق شخص مجهول النار على... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T17:27+0000
2023-10-02T17:27+0000
2023-10-02T17:27+0000
روسيا
العالم
أذربيجان
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وجاء في بيان الوزارة: "تم تسجيل انتهاك واحد لنظام وقف إطلاق النار، في مدينة ستيباناكيرت (خانكيندي)، أطلق شخص مجهول النار على دورية روسية أذربيجانية مشتركة بسلاح قناص، ولم تقع إصابات، وقيادة وحدة حفظ السلام الروسية، إلى جانب ممثلي الجانب الأذربيجاني و قره باغ، يجرون تحقيقاً في هذه الحادثة".وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن روسيا تعمل مع أذربيجان والشركاء من أجل استقرار الوضع في قره باغ.وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية. وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.
https://sputnikarabic.ae/20231002/مجلس-الوزراء-الأرميني-يعلن-توقف-عملية-نزوح-سكان-قره-باغ-إلى-أرمينيا--1081599488.html
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روسيا, العالم, أذربيجان
وزارة الدفاع: استهداف دورية روسية أذربيجانية مشتركة في قره باغ دون وقوع إصابات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ، سجلت انتهاكاً واحداً لوقف إطلاق النار، حيث أطلق شخص مجهول النار على دورية روسية أذربيجانية مشتركة، ولم تقع إصابات، ولا يزال التحقيق في الحادث جارياً.
وجاء في بيان الوزارة: "تم تسجيل انتهاك واحد لنظام وقف إطلاق النار، في مدينة ستيباناكيرت (خانكيندي)، أطلق شخص مجهول النار على دورية روسية أذربيجانية مشتركة بسلاح قناص، ولم تقع إصابات، وقيادة وحدة حفظ السلام الروسية، إلى جانب ممثلي الجانب الأذربيجاني و قره باغ، يجرون تحقيقاً في هذه الحادثة".
وأضافت البيان أن القوات المسلحة في قره باغ تواصل تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية تحت سيطرة قوات حفظ السلام الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن روسيا تعمل مع أذربيجان والشركاء من أجل استقرار الوضع في قره باغ.
وشنت أذربيجان في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، عملية عسكرية في قره باغ، ووصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، لاستعادة النظام الدستوري.
وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية. وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.