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وفد من الشيوخ الأمريكي يزور الصين لعقد لقاء محتمل مع شي جين بينغ
وفد من الشيوخ الأمريكي يزور الصين لعقد لقاء محتمل مع شي جين بينغ
أعلن السيناتور الديمقراطي عن ولاية إيداهو الأمريكية، مايك كرابو، اليوم الاثنين، أن وفدًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي سيزور... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T21:28+0000
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واشنطن – سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن كرابو قوله، إن "وفدًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي سيسافر إلى الصين الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ".وبحسب تصريحات كرابو، فإن الوفد سيضم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.ويعتزم أعضاء الوفد، من بين مواضيع أخرى، إثارة مسألة عمل إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في تصنيع أشباه الموصلات في الصين، وهي شركة ميكرون تيكنولوجي، خلال الزيارة المرتقبة.وتواجه الشركة، بحسب واشنطن، ادعاءات قانونية من الوكالات الحكومية المسؤولة عن قضايا الأمن السيبراني في الصين.ويعتزم أعضاء وفد الكونغرس الاجتماع بممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي في شنغهاي، لمناقشة وضع مناخ الاستثمار في الصين بالنسبة للشركات الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230829/الصين-لوزيرة-التجارة-الأمريكية-في-بكين-القيود-التجارية-للولايات-المتحدة-تهدد-سلاسل-التوريد-العالمية-1080513812.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

وفد من الشيوخ الأمريكي يزور الصين لعقد لقاء محتمل مع شي جين بينغ

21:28 GMT 02.10.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLISالرئيس الصيني، شي جين بينغ
الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLIS
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أعلن السيناتور الديمقراطي عن ولاية إيداهو الأمريكية، مايك كرابو، اليوم الاثنين، أن وفدًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي سيزور الصين قريبًا، ومن المتوقع أن يجتمعوا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
واشنطن – سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن كرابو قوله، إن "وفدًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي سيسافر إلى الصين الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ".
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وبحسب تصريحات كرابو، فإن الوفد سيضم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.
ويعتزم أعضاء الوفد، من بين مواضيع أخرى، إثارة مسألة عمل إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في تصنيع أشباه الموصلات في الصين، وهي شركة ميكرون تيكنولوجي، خلال الزيارة المرتقبة.
وتواجه الشركة، بحسب واشنطن، ادعاءات قانونية من الوكالات الحكومية المسؤولة عن قضايا الأمن السيبراني في الصين.
ويعتزم أعضاء وفد الكونغرس الاجتماع بممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي في شنغهاي، لمناقشة وضع مناخ الاستثمار في الصين بالنسبة للشركات الأمريكية.
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