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الصين لوزيرة التجارة الأمريكية في بكين: القيود التجارية للولايات المتحدة تهدد سلاسل التوريد العالمية
الصين لوزيرة التجارة الأمريكية في بكين: القيود التجارية للولايات المتحدة تهدد سلاسل التوريد العالمية
قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن بكين ترغب في العمل مع الولايات المتحدة لخلق بيئة سياسية سليمة للتعاون التجاري بين البلدين، وتنمية التجارة... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T08:26+0000
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وذكرت الوزارة نقلا عن وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، أن "الصين مستعدة للعمل مع أمريكا في ظل مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين لتعزيز بيئة سياسية سليمة للتعاون التجاري وتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وكان وينتاو أجرى محادثات مع نظيرته الأمريكية، جينا ريموندو، أمس الإثنين، في العاصمة الصينية بكين.وأضاف البيان الصيني أن "الطرفين أجريا مفاوضات صريحة وبناءة حول العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وأن وزير التجارة الصيني أشار إلى أن "العلاقات التجارية والاقتصادية بمثابة ثقل العلاقة الأوسع بين الصين والولايات المتحدة، وأن التجارة الثنائية مهمة لكل من الاقتصادين والاقتصاد العالمي ككل".وفي الوقت نفسه، ذكر الوزير الصيني أن بكين تشعر بقلق عميق إزاء سياسة أشباه الموصلات الأمريكية والدعم التمييزي والعقوبات ضد الشركات الصينية.وحذر من أنوقال البيان إن وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، ونظيرته الأمريكية، جينا ريموندو، شكلا مجموعة عمل لحل بعض القضايا المتنازع عليها، واتفقا على الاجتماع بانتظام، مرة واحدة على الأقل في العام.وتقوم وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، بزيارة رسمية للصين في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس/ آب الجاري، ومن المقرر أن تجتمع مع كبار المسؤولين الصينيين ورجال الأعمال الأمريكيين، لبحث التعاون في مجال الأعمال والسياحة.
https://sputnikarabic.ae/20230828/وزيرة-التجارة-الأمريكية-من-الصين-لا-يوجد-مجال-للتسوية-أو-التفاوض-في-مسائل-أمننا-القومي-1080480057.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين لوزيرة التجارة الأمريكية في بكين: القيود التجارية للولايات المتحدة تهدد سلاسل التوريد العالمية

08:26 GMT 29.08.2023
© AFP 2023 / ANDY WONGوزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، في العاصمة الصينية بكين، 28 أغسطس/ آب 2023
وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، في العاصمة الصينية بكين، 28 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، في العاصمة الصينية بكين، 28 أغسطس/ آب 2023
© AFP 2023 / ANDY WONG
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قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن بكين ترغب في العمل مع الولايات المتحدة لخلق بيئة سياسية سليمة للتعاون التجاري بين البلدين، وتنمية التجارة الثنائية.
وذكرت الوزارة نقلا عن وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، أن "الصين مستعدة للعمل مع أمريكا في ظل مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين لتعزيز بيئة سياسية سليمة للتعاون التجاري وتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وكان وينتاو أجرى محادثات مع نظيرته الأمريكية، جينا ريموندو، أمس الإثنين، في العاصمة الصينية بكين.
وأضاف البيان الصيني أن "الطرفين أجريا مفاوضات صريحة وبناءة حول العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وأن وزير التجارة الصيني أشار إلى أن "العلاقات التجارية والاقتصادية بمثابة ثقل العلاقة الأوسع بين الصين والولايات المتحدة، وأن التجارة الثنائية مهمة لكل من الاقتصادين والاقتصاد العالمي ككل".
وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، تصل للقاء نظيرها الصيني، وانغ وينتاو، في وزارة التجارة في بكين، 28 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
وزيرة التجارة الأمريكية من الصين: لا يوجد مجال للتسوية أو التفاوض في مسائل أمننا القومي
أمس, 09:05 GMT
وفي الوقت نفسه، ذكر الوزير الصيني أن بكين تشعر بقلق عميق إزاء سياسة أشباه الموصلات الأمريكية والدعم التمييزي والعقوبات ضد الشركات الصينية.
وحذر من أن

"الإفراط في تعميم الأمن القومي لا يفضي إلى تبادلات تجارية واقتصادية طبيعية، وأن التدابير الأحادية والحمائية، التي لا تتفق مع قواعد السوق ومبدأ المنافسة العادلة، ولن تؤدي إلا إلى زعزعة أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية".

وقال البيان إن وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، ونظيرته الأمريكية، جينا ريموندو، شكلا مجموعة عمل لحل بعض القضايا المتنازع عليها، واتفقا على الاجتماع بانتظام، مرة واحدة على الأقل في العام.
وتقوم وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، بزيارة رسمية للصين في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس/ آب الجاري، ومن المقرر أن تجتمع مع كبار المسؤولين الصينيين ورجال الأعمال الأمريكيين، لبحث التعاون في مجال الأعمال والسياحة.
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