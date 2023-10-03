https://sputnikarabic.ae/20231003/أمير-قطر-يضع-حجر-الأساس-لمشروع-توسيع-أكبر-حقل-غاز-في-العالم-1081626073.html

أمير قطر يضع حجر الأساس لمشروع توسيع أكبر حقل غاز في العالم

أمير قطر يضع حجر الأساس لمشروع توسيع أكبر حقل غاز في العالم

دشن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مشروع توسعة حقل الشمال، الواقع في مدينة ‏لفان الصناعية.‏ 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T12:55+0000

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وسيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر، من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، بحلول عام 2026، وهو ما سيسهم في تعزيز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).وأكد أمير قطر، على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، بعد وضعه حجر أساس المشروع، أن توسعة حقل الشمال "يعزز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، ويعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي".ويتزايد الطلب على الغاز القطري، مع سعي الدول الأوروبية المستهلكة لتعويض الإمدادات الروسية المفقودة، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أوائل العام الماضي.وقال باتريك بويان، رئيس شركة "توتال إنيرجي الفرنسية"، في تصريحات للصحفيين، إن "توسيع حقل الشمال كان مشروعا ضخما، ويأتي مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من أوروبا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وتابع: "نحتاج إلى مزيد من الإمدادات، هذا أمر واضح، لا تزال السوق هشة، وهذا المشروع كبير وسيعطي بعض الراحة لهذه السوق".وتعد قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب روسيا وأمريكا وأستراليا.وتقدّر شركة "قطر للطاقة"، أن "حقل الشمال لديه نحو 10% من احتياطيات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، وتمتد الاحتياطيات تحت البحر إلى الأراضي الإيرانية".وتم اكتشاف حقل غاز الشمال "قس"، عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989، ويعد أكبر حقل غاز في العالم، باحتوائه على 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، ومساحة تقدّر بنحو 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية.

https://sputnikarabic.ae/20230523/وزير-الطاقة-القطري-القادم-أسوأ-بالنسبة-لأزمة-النفط-والغاز-في-أوروبا-1077337127.html

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