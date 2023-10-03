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https://sputnikarabic.ae/20231003/إطلاق-نار-داخل-مركز-تجاري-في-بانكوك-فيديو-1081620352.html
إطلاق نار داخل مركز تجاري في بانكوك... فيديو
إطلاق نار داخل مركز تجاري في بانكوك... فيديو
أفادت هيئة الإذاعة العامة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على مسلح، يعتقد أنه قاصر، بعد سماع أصوات أعيرة نارية في مركز "سيام باراغون" التجاري. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T11:37+0000
2023-10-03T11:37+0000
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وقتل 3 أشخاص وأصيب اثنين آخرين خلال حادث إطلاق نار على إحدى المراكز التجارية في العاصمة التايلاندية بانكوك.وقالت خدمات الطوارئ إن "3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 3 آخرون في الحادث الذي وقع في مركز "سيام باراغون" في بانكوك".وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا ومعهم أطفال يركضون خارج أبواب مركز "سيام باراغون" التجاري.وكتب رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسين، عبر موقع "إكس" (توتير سابقا): "أنا على علم بحادث إطلاق النار في "سيام باراغون" وأمرت الشرطة بالتحقيق|، أنا قلق للغاية بشأن السلامة العامة".
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نادي الفيديو, العالم, أخبار تايلاند
نادي الفيديو, العالم, أخبار تايلاند

إطلاق نار داخل مركز تجاري في بانكوك... فيديو

11:37 GMT 03.10.2023
© AP Photo / Sakchai Lalitاحتجاجات تعم في بانكوك عشية تصويت مجلس الشيوخ على تعديلات في الدستور التايلندي، تايلاند 17 نوفمبر 2020
احتجاجات تعم في بانكوك عشية تصويت مجلس الشيوخ على تعديلات في الدستور التايلندي، تايلاند 17 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Sakchai Lalit
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أفادت هيئة الإذاعة العامة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على مسلح، يعتقد أنه قاصر، بعد سماع أصوات أعيرة نارية في مركز "سيام باراغون" التجاري.
وقتل 3 أشخاص وأصيب اثنين آخرين خلال حادث إطلاق نار على إحدى المراكز التجارية في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وقالت خدمات الطوارئ إن "3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 3 آخرون في الحادث الذي وقع في مركز "سيام باراغون" في بانكوك".
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا ومعهم أطفال يركضون خارج أبواب مركز "سيام باراغون" التجاري.
وكتب رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسين، عبر موقع "إكس" (توتير سابقا): "أنا على علم بحادث إطلاق النار في "سيام باراغون" وأمرت الشرطة بالتحقيق|، أنا قلق للغاية بشأن السلامة العامة".
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