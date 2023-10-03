https://sputnikarabic.ae/20231003/البرهان-يتسلم-خارطة-طريق-لحل-الأزمة-السودانية-1081633280.html
البرهان يتسلم "خارطة طريق" لحل الأزمة السودانية
البرهان يتسلم "خارطة طريق" لحل الأزمة السودانية
تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، خارطة طريق من قبل "الآلية الوطنية لدعم التحول المدني والديمقراطي" بالسودان، تضمنت وقف الحرب وتكوين حكومة... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T15:19+0000
2023-10-03T15:19+0000
2023-10-03T15:19+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وأفاد مجلس السيادة، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن "البرهان، اجتمع اليوم مع وفد الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب، برئاسة الأستاذة عائشة موسى، عضو مجلس السيادة السابق، وقد تطرق اللقاء لرؤية الآلية حول استعادة المسار السلمي المدني الديمقراطي". وكشف مقرر الآلية الوطنية، حسب البيان، عادل المفتي، أنه "تم تسليم خارطة الطريق التي أعدتها الآلية لرئيس مجلس السيادة".وأضاف المفتي أنه تم استعراض "جهود الآلية لخلق توافق وطني يؤدي إلى وقف الحرب وتشكيل سلطة انتقالية مؤقتة".وتوقع أن تحمل مخرجات اللقاء مع البرهان "بشريات جيدة للشعب السوداني"، مشددا على أن "وقف الحرب وإعادة إعمار ما دمرته الحرب يأتي على سلم أولويات عمل الألية".وأشار المفتي إلى أن "لقاء البرهان سيعقبه، لقاءات مع الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية ولجان المقاومة للاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ أو قيام جبهة مدنية وطنية تسهم في وقف الحرب وتقود لتنظيم حوار سوداني سوداني بين كل القوى السياسية دون إقصاء".ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلَفت أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.وقد فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية في إنهاء العنف.
https://sputnikarabic.ae/20231001/البرهان-هناك-مجموعة-تريد-أن-تبتلع-السودان-وعازمون-على-إنهاء-الحرب-1081562181.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
البرهان يتسلم "خارطة طريق" لحل الأزمة السودانية
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تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، خارطة طريق من قبل "الآلية الوطنية لدعم التحول المدني والديمقراطي" بالسودان، تضمنت وقف الحرب وتكوين حكومة طوارئ، وإعادة العمران وفتح ممرات لدخول المساعدات الإنسانية.
الخرطوم - سبوتنيك. وأفاد مجلس السيادة، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن "البرهان
، اجتمع اليوم مع وفد الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب، برئاسة الأستاذة عائشة موسى، عضو مجلس السيادة السابق، وقد تطرق اللقاء لرؤية الآلية حول استعادة المسار السلمي المدني الديمقراطي".
وكشف مقرر الآلية الوطنية، حسب البيان، عادل المفتي، أنه "تم تسليم خارطة الطريق التي أعدتها الآلية لرئيس مجلس السيادة".
وأوضح أن "الخارطة تتضمن وقف الحرب وتشكيل حكومة طوارئ تضطلع بمهام تنفيذ الإلتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية والعمران وإغاثة السودانيين المتضررين من الحرب وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات لولايات الخرطوم ودارفور".
وأضاف المفتي أنه تم استعراض "جهود الآلية لخلق توافق وطني يؤدي إلى وقف الحرب وتشكيل سلطة انتقالية مؤقتة".
وتوقع أن تحمل مخرجات اللقاء مع البرهان "بشريات جيدة للشعب السوداني"، مشددا على أن "وقف الحرب
وإعادة إعمار ما دمرته الحرب يأتي على سلم أولويات عمل الألية".
وأشار المفتي إلى أن "لقاء البرهان سيعقبه، لقاءات مع الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية ولجان المقاومة للاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ أو قيام جبهة مدنية وطنية تسهم في وقف الحرب وتقود لتنظيم حوار سوداني سوداني بين كل القوى السياسية دون إقصاء".
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلَفت أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.
وقد فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية
وأمريكية في إنهاء العنف.