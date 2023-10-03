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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231003/الدفاع-الروسية-إسقاط-صاروخ-نبتون-أوكراني-فوق-البحر-الأسود-1081637578.html
الدفاع الروسية: إسقاط صاروخ "نبتون" أوكراني فوق البحر الأسود
الدفاع الروسية: إسقاط صاروخ "نبتون" أوكراني فوق البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون" قبالة سواحل شبه جزيرة القرم... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T18:59+0000
2023-10-03T18:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم 3 تشرين الأول/أكتوبر في الساعة 20:30 (بتوقيت موسكو)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ "نبتون" المضاد للسفن، ضد أهداف على أراضي روسيا".وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض قذيفتين صاروخيتين وطائرة دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود.وتستهدف القوات الأوكرانية عشوائيا، المدنيين في المناطق الروسية الجديدة بقذائف من صنع الناتو، كما وتتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.حددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231003/البيت-الأبيض-أمريكا-لديها-أموال-لدعم-كييف-لنحو-شهرين--1081637378.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: إسقاط صاروخ "نبتون" أوكراني فوق البحر الأسود

18:59 GMT 03.10.2023
CC BY 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / Neptune cruise missile صاروخ نبتون الأوكراني
 صاروخ نبتون الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
CC BY 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / Neptune cruise missile
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون" قبالة سواحل شبه جزيرة القرم الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم 3 تشرين الأول/أكتوبر في الساعة 20:30 (بتوقيت موسكو)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ "نبتون" المضاد للسفن، ضد أهداف على أراضي روسيا".

وأضاف البيان: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي الصاروخ الأوكراني، ودمرته فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، قبالة سواحل شبه جزيرة القرم".

البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
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18:47 GMT
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض قذيفتين صاروخيتين وطائرة دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود.
وتستهدف القوات الأوكرانية عشوائيا، المدنيين في المناطق الروسية الجديدة بقذائف من صنع الناتو، كما وتتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
حددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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