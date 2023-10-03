https://sputnikarabic.ae/20231003/الدفاع-الروسية-إسقاط-صاروخ-نبتون-أوكراني-فوق-البحر-الأسود-1081637578.html
الدفاع الروسية: إسقاط صاروخ "نبتون" أوكراني فوق البحر الأسود
الدفاع الروسية: إسقاط صاروخ "نبتون" أوكراني فوق البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون" قبالة سواحل شبه جزيرة القرم... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T18:59+0000
2023-10-03T18:59+0000
2023-10-03T18:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم 3 تشرين الأول/أكتوبر في الساعة 20:30 (بتوقيت موسكو)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ "نبتون" المضاد للسفن، ضد أهداف على أراضي روسيا".وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض قذيفتين صاروخيتين وطائرة دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود.وتستهدف القوات الأوكرانية عشوائيا، المدنيين في المناطق الروسية الجديدة بقذائف من صنع الناتو، كما وتتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.حددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231003/البيت-الأبيض-أمريكا-لديها-أموال-لدعم-كييف-لنحو-شهرين--1081637378.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: إسقاط صاروخ "نبتون" أوكراني فوق البحر الأسود
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون" قبالة سواحل شبه جزيرة القرم الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم 3 تشرين الأول/أكتوبر في الساعة 20:30 (بتوقيت موسكو)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ "نبتون" المضاد للسفن، ضد أهداف على أراضي روسيا".
وأضاف البيان: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي الصاروخ الأوكراني، ودمرته فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، قبالة سواحل شبه جزيرة القرم".
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض قذيفتين صاروخيتين وطائرة دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود.
وتستهدف القوات الأوكرانية عشوائيا، المدنيين في المناطق الروسية الجديدة بقذائف من صنع الناتو، كما وتتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
حددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.