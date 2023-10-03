https://sputnikarabic.ae/20231003/البيت-الأبيض-أمريكا-لديها-أموال-لدعم-كييف-لنحو-شهرين--1081637378.html

البيت الأبيض: أمريكا لديها أموال لدعم كييف لنحو شهرين

البيت الأبيض: أمريكا لديها أموال لدعم كييف لنحو شهرين

صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية لديها أموال لمواصلة دعم أوكرانيا لمدة شهرين فقط. 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T18:47+0000

2023-10-03T18:47+0000

2023-10-03T18:47+0000

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وقال كيربي ردا على سؤال حول المدة التي ستتمكن فيها واشنطن من مواصلة دعم كييف في الوضع الحالي مع أزمة الميزانية: "بالنظر إلى الوتيرة التي نقدم بها المساعدة، فإننا نتحدث على الأرجح عن شهرين أو نحو ذلك".في نهاية الأسبوع الماضي، أقر الكونغرس الأمريكي ميزانية مؤقتة توفر التمويل للحكومة لمدة شهر ونصف. وكشرط لاعتماده، تم استبعاد الاعتمادات المخصصة لدعم أوكرانيا من مشروع القانون.وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد أن وقع على الميزانية المؤقتة، إن أمريكا ستواصل دعم أوكرانيا.وأكد للحلفاء، اليوم الثلاثاء، أن "إدارته ملتزمة بدعم أوكرانيا رغم المقاومة بين بعض الجمهوريين في الكونغرس".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط / فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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