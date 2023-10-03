https://sputnikarabic.ae/20231003/النيجر-لم-نوافق-على-مهلة-مدتها-6-أشهر-في-سياق-المبادرة-الجزائرية-1081609737.html

النيجر: لم نوافق على مهلة مدتها 6 أشهر في سياق المبادرة الجزائرية

النيجر: لم نوافق على مهلة مدتها 6 أشهر في سياق المبادرة الجزائرية

نفت وزارة الخارجية النيجيرية، اليوم الثلاثاء، مزاعم قبول البلاد مهلة مدتها 6 أشهر في سياق المبادرة الجزائرية لحل الأزمة السياسية، مشيرة إلى أن مدة المرحلة... 03.10.2023, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وجاء ذلك ردا على ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، لبيان للحكومة الجزائرية، أعلنت فيه، تلقيها موافقة من "السلطات الانتقالية" في النيجر بقبول المبادرة التي طرحتها الجزائر لحل الأزمة.واقترحت الجزائر، التي تجمعها حدود مع النيجر، مبادرة تتضمن فترة انتقالية مدتها ستة أشهر بقيادة شخصية مدنية.وخلال اجتماع عقد في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي في نيويورك بين وزيري خارجية النيجر والجزائر، أعرب الجانب النيجري عن استعداد السلطات النيجيرية لدراسة عرض الجزائر للوساطة لإيجاد حل تفاوضي يسمح لشعب النيجر بالبدء من جديد على أسس جديدة، لاستعادة وتثبيت سيادته واستقلاله وحرية خياراته السياسية والاقتصادية.

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