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بايدن يأمل في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب على وجه السرعة
بايدن يأمل في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب على وجه السرعة
أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أمله في أن يتم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي، عقب عزل رئيس المجلس، الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T23:00+0000
2023-10-03T23:00+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان نشره موقع البيت الأبيض: "لقد أثبت الرئيس بايدن أنه حريص دائما على العمل مع كلا الحزبين في الكونغرس بحسن نية نيابة عن الشعب الأمريكي، ولأن التحديات الملحة التي تواجه أمتنا لن تنتظر، فإنه يأمل أن ينتخب مجلس النواب رئيسا له على وجه السرعة".وأكدت جان بيير أن الرئيس الأمريكي يتطلع إلى العمل مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ لخدمة الشعب الأمريكي، بمجرد أن يفي مجلس النواب بمسؤوليته في انتخاب رئيس له.وصباح اليوم، صوتت أغلبية من 216 عضوًا بمجلس النواب لصالح مقترح بشغور منصب رئيس المجلس، مقابل تصويت 210 أعضاء ضد المقترح، لتصبح تلك المرة الأولى التي يعزل فيها أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس.
https://sputnikarabic.ae/20231003/عزل-رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-كيفن-ماكارثي-في-سابقة-تاريخية-1081639997.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بايدن يأمل في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب على وجه السرعة

23:00 GMT 03.10.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي، ميريلاند، 18 أغسطس/ آب 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، ميريلاند، 18 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أمله في أن يتم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي، عقب عزل رئيس المجلس، الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان نشره موقع البيت الأبيض: "لقد أثبت الرئيس بايدن أنه حريص دائما على العمل مع كلا الحزبين في الكونغرس بحسن نية نيابة عن الشعب الأمريكي، ولأن التحديات الملحة التي تواجه أمتنا لن تنتظر، فإنه يأمل أن ينتخب مجلس النواب رئيسا له على وجه السرعة".
رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي في سابقة تاريخية
21:18 GMT
وأكدت جان بيير أن الرئيس الأمريكي يتطلع إلى العمل مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ لخدمة الشعب الأمريكي، بمجرد أن يفي مجلس النواب بمسؤوليته في انتخاب رئيس له.
وصباح اليوم، صوتت أغلبية من 216 عضوًا بمجلس النواب لصالح مقترح بشغور منصب رئيس المجلس، مقابل تصويت 210 أعضاء ضد المقترح، لتصبح تلك المرة الأولى التي يعزل فيها أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس.
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