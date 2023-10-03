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عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي في سابقة تاريخية
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03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T21:18+0000
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عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي في سابقة تاريخية
21:18 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 21:21 GMT 03.10.2023) تابعنا عبر