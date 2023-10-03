https://sputnikarabic.ae/20231003/رئيس-الوزراء-العراقي-يبحث-مع-مساعد-الرئيس-الروسي-تعزيز-العلاقات-الثنائية-1081629190.html
رئيس الوزراء العراقي يبحث مع مساعد الرئيس الروسي تعزيز العلاقات الثنائية
رئيس الوزراء العراقي يبحث مع مساعد الرئيس الروسي تعزيز العلاقات الثنائية
التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بغداد اليوم الثلاثاء، مساعد الرئيس الروسي إيغور ليفيتين، حيث بحثا تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T14:22+0000
2023-10-03T14:22+0000
2023-10-03T14:22+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المتبادل، بالإضافة إلى جدول زيارة السوداني المرتقبة إلى موسكو".بدوره، نقل ليفيتين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الوزراء العراقي.كما قدم المسؤول الروسي التهاني بمناسبة العيد الوطني العراقي، مؤكدا رغبة روسيا في توطيد التعاون مع العراق على مختلف المستويات والصُّعُد".وفي لقاء آخر مع وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، أكد ليفيتين "استعداد روسيا للمشاركة في مشروع طريق التنمية".ويُعد "طريق التنمية" مشروعا اقتصاديا مستداما، ضمن سياسة الحكومة العراقية في التحول نحو الاقتصاد المتعدد وعدم الاعتماد على النفط، فضلا عن أهميته لدول المنطقة، وتحقيقه التكامل مع الممرات الاقتصادية الأخرى.يذكر أنه في 27 آيار/مايو الماضي، انطلقت بالعاصمة العراقية بغداد أعمال مؤتمر "طريق التنمية"، بمشاركة السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان وإيران.وناقش المؤتمر مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، الذي يربط مدينة البصرة العراقية على مياه الخليج بالأراضي التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230608/طريق-التنمية-العراق-يقترب-من-حلم-ربط-الخليج-بأوروبا-1077904873.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
رئيس الوزراء العراقي يبحث مع مساعد الرئيس الروسي تعزيز العلاقات الثنائية
تابعنا عبر
التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بغداد اليوم الثلاثاء، مساعد الرئيس الروسي إيغور ليفيتين، حيث بحثا تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.
وحسب وكالة
الأنباء العراقية، جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المتبادل، بالإضافة إلى جدول زيارة السوداني المرتقبة إلى موسكو".
بدوره، نقل ليفيتين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الوزراء العراقي.
كما قدم المسؤول الروسي التهاني بمناسبة العيد الوطني العراقي، مؤكدا رغبة روسيا في توطيد التعاون مع العراق على مختلف المستويات والصُّعُد".
وفي لقاء آخر
مع وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، أكد ليفيتين "استعداد روسيا للمشاركة في مشروع طريق التنمية".
ويُعد "طريق التنمية" مشروعا اقتصاديا مستداما، ضمن سياسة الحكومة العراقية في التحول نحو الاقتصاد المتعدد وعدم الاعتماد على النفط، فضلا عن أهميته لدول المنطقة، وتحقيقه التكامل مع الممرات الاقتصادية الأخرى.
يذكر أنه في 27 آيار/مايو الماضي، انطلقت بالعاصمة العراقية بغداد أعمال مؤتمر "طريق التنمية"، بمشاركة السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان وإيران.
وناقش المؤتمر مشروع طريق التنمية الاستراتيجي
، الذي يربط مدينة البصرة العراقية على مياه الخليج بالأراضي التركية.