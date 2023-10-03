https://sputnikarabic.ae/20231003/صحيفة-الدول-الأوروبية-ليست-واثقة-من-قدرتها-على-مساعدة-أوكرانيا-1081611152.html

صحيفة: الدول الأوروبية ليست واثقة من قدرتها على مساعدة أوكرانيا

صحيفة: الدول الأوروبية ليست واثقة من قدرتها على مساعدة أوكرانيا

أفادت صحيفة أمريكية بأن التهديد بسحب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، يدعو إلى التشكيك في قدرة أوروبا على حل هذه المشكلة بسبب مشاكلها الاقتصادية وضعف صناعة الدفاع... 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T05:23+0000

2023-10-03T05:23+0000

2023-10-03T05:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

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وقالت الصحيفة: "يواجه الزعماء الأوروبيون سؤالًا كانوا يأملون في تجنبه: إذا رفضت الولايات المتحدة القيام بدور قيادي في دعم أوكرانيا، فهل ستتمكن (الدول الأوروبية) من سد هذه الفجوة؟... قرار الولايات المتحدة أرسل موجات صادمة عبر المحيط الأطلسي".وأردفت الصحيفة، بالقول: "قد تكون أكبر عقبة أمام قدرة أوروبا على استبدال أمريكا، هي ضعف صناعتها الدفاعية".وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قائلة: "فقد انخفض إنتاج الأسلحة بشكل ملحوظ، منذ نهاية الحرب الباردة، بسبب سنوات من انخفاض الإنفاق العسكري من قبل الحكومات الأوروبية، إنتاج الأسلحة الأساسية مثل الدبابات والطائرات والغواصات، يستغرق الأمر أيضا الكثير من الوقت".ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد الماضي، قانونا أقره الكونغرس بمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يوما – حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفي الوقت ذاته، لا ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20231002/روسيا-تدعو-بريطانيا-للتخلي-عن-الأعمال-والخطابات-غير-المسؤولة-حول-أوكرانيا-1081606662.html

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