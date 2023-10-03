https://sputnikarabic.ae/20231003/صحيفة-الدول-الأوروبية-ليست-واثقة-من-قدرتها-على-مساعدة-أوكرانيا-1081611152.html
صحيفة: الدول الأوروبية ليست واثقة من قدرتها على مساعدة أوكرانيا
صحيفة: الدول الأوروبية ليست واثقة من قدرتها على مساعدة أوكرانيا
أفادت صحيفة أمريكية بأن التهديد بسحب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، يدعو إلى التشكيك في قدرة أوروبا على حل هذه المشكلة بسبب مشاكلها الاقتصادية وضعف صناعة الدفاع... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T05:23+0000
2023-10-03T05:23+0000
2023-10-03T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_05b8d37121e015a696dc5b21f0a7ab2b.jpg
وقالت الصحيفة: "يواجه الزعماء الأوروبيون سؤالًا كانوا يأملون في تجنبه: إذا رفضت الولايات المتحدة القيام بدور قيادي في دعم أوكرانيا، فهل ستتمكن (الدول الأوروبية) من سد هذه الفجوة؟... قرار الولايات المتحدة أرسل موجات صادمة عبر المحيط الأطلسي".وأردفت الصحيفة، بالقول: "قد تكون أكبر عقبة أمام قدرة أوروبا على استبدال أمريكا، هي ضعف صناعتها الدفاعية".وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قائلة: "فقد انخفض إنتاج الأسلحة بشكل ملحوظ، منذ نهاية الحرب الباردة، بسبب سنوات من انخفاض الإنفاق العسكري من قبل الحكومات الأوروبية، إنتاج الأسلحة الأساسية مثل الدبابات والطائرات والغواصات، يستغرق الأمر أيضا الكثير من الوقت".ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد الماضي، قانونا أقره الكونغرس بمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يوما – حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفي الوقت ذاته، لا ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231002/روسيا-تدعو-بريطانيا-للتخلي-عن-الأعمال-والخطابات-غير-المسؤولة-حول-أوكرانيا-1081606662.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_1ddb392cfef3a2170c32b4fdead43e34.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
صحيفة: الدول الأوروبية ليست واثقة من قدرتها على مساعدة أوكرانيا
تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية بأن التهديد بسحب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، يدعو إلى التشكيك في قدرة أوروبا على حل هذه المشكلة بسبب مشاكلها الاقتصادية وضعف صناعة الدفاع لديها.
وقالت الصحيفة: "يواجه الزعماء الأوروبيون سؤالًا كانوا يأملون في تجنبه: إذا رفضت الولايات المتحدة القيام بدور قيادي في دعم أوكرانيا، فهل ستتمكن (الدول الأوروبية) من سد هذه الفجوة؟... قرار الولايات المتحدة أرسل موجات صادمة عبر المحيط الأطلسي".
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى لو قررت أوروبا أن تأخذ الدور القيادي في دعم أوكرانيا، فإن قدرة الدول الأوروبية على تكثيف المساعدات العسكرية والاقتصادية بدلًا من الولايات المتحدة الأمريكية، تظل محدودة للغاية ليس فقط بسبب الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم وقيود الميزانية، ولكن أيضا بسبب ضعف صناعة الدفاع، في السنوات الأخيرة.
وأردفت الصحيفة، بالقول: "قد تكون أكبر عقبة أمام قدرة أوروبا على استبدال أمريكا، هي ضعف صناعتها الدفاعية".
وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قائلة: "فقد انخفض إنتاج الأسلحة بشكل ملحوظ، منذ نهاية الحرب الباردة، بسبب سنوات من انخفاض الإنفاق العسكري من قبل الحكومات الأوروبية، إنتاج الأسلحة الأساسية مثل الدبابات والطائرات والغواصات، يستغرق الأمر أيضا الكثير من الوقت".
ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد الماضي، قانونا أقره الكونغرس بمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يوما – حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفي الوقت ذاته، لا ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.