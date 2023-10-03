عربي
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231003/صحيفة-الدول-الأوروبية-ليست-واثقة-من-قدرتها-على-مساعدة-أوكرانيا-1081611152.html
صحيفة: الدول الأوروبية ليست واثقة من قدرتها على مساعدة أوكرانيا
صحيفة: الدول الأوروبية ليست واثقة من قدرتها على مساعدة أوكرانيا
أفادت صحيفة أمريكية بأن التهديد بسحب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، يدعو إلى التشكيك في قدرة أوروبا على حل هذه المشكلة بسبب مشاكلها الاقتصادية وضعف صناعة الدفاع... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T05:23+0000
2023-10-03T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_05b8d37121e015a696dc5b21f0a7ab2b.jpg
وقالت الصحيفة: "يواجه الزعماء الأوروبيون سؤالًا كانوا يأملون في تجنبه: إذا رفضت الولايات المتحدة القيام بدور قيادي في دعم أوكرانيا، فهل ستتمكن (الدول الأوروبية) من سد هذه الفجوة؟... قرار الولايات المتحدة أرسل موجات صادمة عبر المحيط الأطلسي".وأردفت الصحيفة، بالقول: "قد تكون أكبر عقبة أمام قدرة أوروبا على استبدال أمريكا، هي ضعف صناعتها الدفاعية".وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قائلة: "فقد انخفض إنتاج الأسلحة بشكل ملحوظ، منذ نهاية الحرب الباردة، بسبب سنوات من انخفاض الإنفاق العسكري من قبل الحكومات الأوروبية، إنتاج الأسلحة الأساسية مثل الدبابات والطائرات والغواصات، يستغرق الأمر أيضا الكثير من الوقت".ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد الماضي، قانونا أقره الكونغرس بمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يوما – حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفي الوقت ذاته، لا ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231002/روسيا-تدعو-بريطانيا-للتخلي-عن-الأعمال-والخطابات-غير-المسؤولة-حول-أوكرانيا-1081606662.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_1ddb392cfef3a2170c32b4fdead43e34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

صحيفة: الدول الأوروبية ليست واثقة من قدرتها على مساعدة أوكرانيا

05:23 GMT 03.10.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت صحيفة أمريكية بأن التهديد بسحب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، يدعو إلى التشكيك في قدرة أوروبا على حل هذه المشكلة بسبب مشاكلها الاقتصادية وضعف صناعة الدفاع لديها.
وقالت الصحيفة: "يواجه الزعماء الأوروبيون سؤالًا كانوا يأملون في تجنبه: إذا رفضت الولايات المتحدة القيام بدور قيادي في دعم أوكرانيا، فهل ستتمكن (الدول الأوروبية) من سد هذه الفجوة؟... قرار الولايات المتحدة أرسل موجات صادمة عبر المحيط الأطلسي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى لو قررت أوروبا أن تأخذ الدور القيادي في دعم أوكرانيا، فإن قدرة الدول الأوروبية على تكثيف المساعدات العسكرية والاقتصادية بدلًا من الولايات المتحدة الأمريكية، تظل محدودة للغاية ليس فقط بسبب الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم وقيود الميزانية، ولكن أيضا بسبب ضعف صناعة الدفاع، في السنوات الأخيرة.

وأردفت الصحيفة، بالقول: "قد تكون أكبر عقبة أمام قدرة أوروبا على استبدال أمريكا، هي ضعف صناعتها الدفاعية".
وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قائلة: "فقد انخفض إنتاج الأسلحة بشكل ملحوظ، منذ نهاية الحرب الباردة، بسبب سنوات من انخفاض الإنفاق العسكري من قبل الحكومات الأوروبية، إنتاج الأسلحة الأساسية مثل الدبابات والطائرات والغواصات، يستغرق الأمر أيضا الكثير من الوقت".
السفارة الروسية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
روسيا تدعو بريطانيا للتخلي عن الأعمال والخطابات غير المسؤولة حول أوكرانيا
أمس, 19:47 GMT
ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد الماضي، قانونا أقره الكونغرس بمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يوما – حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفي الوقت ذاته، لا ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала