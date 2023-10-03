https://sputnikarabic.ae/20231003/قصف-مدفعي-يستهدف-مقر-السفارة-الإثيوبية-في-الخرطوم-1081628138.html

قصف مدفعي يستهدف مقر السفارة الإثيوبية في الخرطوم

قصف مدفعي يستهدف مقر السفارة الإثيوبية في الخرطوم

أفاد مصدر بالسفارة الإثيوبية لدى الخرطوم، بعدم علمهم بمصدر القصف الذي أصاب مبنى السفارة، لافتا إلى أن القصف تسبب بأضرار طفيفة دون وقوع خسائر في الأرواح. 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T13:56+0000

2023-10-03T13:56+0000

2023-10-03T13:56+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154665_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d393324f989f37c49935cd4b48aa4bc6.jpg

الخرطوم - سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريح، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن "مبنى السفارة تعرض لقصف بسلاح المدفعية".وأضاف المصدر أن "القصف أصاب مبنى الجالية الإثيوبية بالسفارة، لكن دون وقوع خسائر في الأرواح".ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلَفت أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.وفشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية في إنهاء العنف.وكانت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني، وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو قد ظهرت للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمرداً ضد الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20231001/البرهان-هناك-مجموعة-تريد-أن-تبتلع-السودان-وعازمون-على-إنهاء-الحرب-1081562181.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار