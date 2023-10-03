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https://sputnikarabic.ae/20231003/ما-هي-الدول-الحائزة-على-أكبر-عدد-من-جوائز-نوبل-1081633150.html
ما الدول الحائزة على أكبر عدد من جوائز نوبل؟
ما الدول الحائزة على أكبر عدد من جوائز نوبل؟
ما هي الدول الحائزة على أكبر عدد من جوائز نوبل؟
2023-10-03T15:21+0000
2023-10-03T15:21+0000
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جائزة نوبل
جائزة نوبل

ما الدول الحائزة على أكبر عدد من جوائز نوبل؟

15:21 GMT 03.10.2023
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جائزة "نوبل" واحدة من أعرق الجوائز في العالم. تعرف من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق " سبوتنيك" حول الدول الـ10 التي لديها أكبر عدد من الحائزين على هذه الجائزة.
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