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https://sputnikarabic.ae/20231003/مقتل-18-شخصا-بانفجار-مصفاة-نفط-غير-قانونية-في-نيجيريا-1081636126.html
مقتل 18 شخصا بانفجار مصفاة نفط غير قانونية في نيجيريا
مقتل 18 شخصا بانفجار مصفاة نفط غير قانونية في نيجيريا
أفاد السكرتير الصحفي لهيئة الأمن والدفاع المدني النيجيري، أولوفيمي أيوديلي، بأن 18 شخصًا قُتلوا في انفجار وقع في مصفاة نفط غير قانونية في نيجيريا. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T17:16+0000
2023-10-03T17:17+0000
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وكتب موقع نيجيري نقلا عن أيوديلي: "قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم امرأة حامل، في انفجار في مصفاة نفط غير قانونية في ولاية ريفرز".وأشار موقع "بانش" إلى أن درجة حرارة الاحتراق في المعدات وصلت إلى مستوى مرتفع للغاية، ما أدى إلى الانفجار.ونقل "بانش" عن أيوديلي قوله إنه من الضروري مكافحة التداول غير القانوني للنفط في نيجيريا.
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العالم, أخبار العالم الآن, نيجيريا

مقتل 18 شخصا بانفجار مصفاة نفط غير قانونية في نيجيريا

17:16 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 17:17 GMT 03.10.2023)
© flickr.com / jbdodaneعلم نيجيريا
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© flickr.com / jbdodane
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أفاد السكرتير الصحفي لهيئة الأمن والدفاع المدني النيجيري، أولوفيمي أيوديلي، بأن 18 شخصًا قُتلوا في انفجار وقع في مصفاة نفط غير قانونية في نيجيريا.
وكتب موقع نيجيري نقلا عن أيوديلي: "قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم امرأة حامل، في انفجار في مصفاة نفط غير قانونية في ولاية ريفرز".
وأظهر التحقيق الأولي أن الانفجار وقع بسبب وجود معدات المعالجة بالقرب من خزان يحتوي على مواد متفجرة.
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وأشار موقع "بانش" إلى أن درجة حرارة الاحتراق في المعدات وصلت إلى مستوى مرتفع للغاية، ما أدى إلى الانفجار.
ونقل "بانش" عن أيوديلي قوله إنه من الضروري مكافحة التداول غير القانوني للنفط في نيجيريا.
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