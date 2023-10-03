https://sputnikarabic.ae/20231003/هجمات-تودي-بمجموعة-من-المسلحين-الموالين-لأمريكا-شرقي-وشمالي-سوريا--1081638952.html

هجمات تودي بمجموعة من المسلحين الموالين لأمريكا شرقي وشمالي سوريا

هجمات تودي بمجموعة من المسلحين الموالين لأمريكا شرقي وشمالي سوريا

قتل عدد من القياديين والمسلحين الموالين للجيش الأمريكي المنضوين في صفوف قوات "قسد" في استهدافات مسلحة مختلفة في محافظتي الحسكة ودير الزور، شرقي سوريا. 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T20:37+0000

2023-10-03T20:37+0000

2023-10-03T20:37+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/03/1081638796_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0e0152487c98a2644faf4bda7b4c00c4.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في مدينة الحسكة، عن وقوع انفجار في مدينة الحسكة، ناجم عن استهداف سيارة نوع "جيب"، مساء اليوم الثلاثاء 3 تشرين الأول/ أكتوبر، عند مدخل حي غويران، في مدينة الحسكة.ووقع الانفجار بالقرب من حاجز لقوات "الأسايش" الذراع الأمني لقوات "قسد" عند جسر "البيروتي"، بمدخل حي غويران الشمالي، في مدينة الحسكة.حيث قامت قوات "الأسايش" بفرض طوق أمني في موقع التفجير مع مشاهدة سيارات "الأسايش" قامت بنقل مصابين إلى المشفى الوطني بحي العزيزية، بحسب المصادر.ونقلت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، عن إصابة قيادي في قوات "قسد" بجروح بليغة في كمين نصبه له مقاتلو العشائر العربية في ريف دير الزور الشرقي.وتابعت المصادر أن القيادي المدعو "كماشة" أصيب بجروح بليغة، مع مقتل اثنين من مرافقيه في كمين مسلح نصبه مقاتلو العشائر له في أثناء تجواله بسياراته في بلدة الشحيل بالقرب من نهر الفرات شرقي دير الزور.وأعلنت قوات "قسد" في ريف حلب، مقتل أحد مسلحيها وإصابة 3 آخرين بانفحار لغم آرضي في منطقة منبج شرقي حلب.وجاء في بيان لها: "تلقت قواتنا، اليوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول، معلومات عن العثور على لغم أرضي عند دوار الشهداء في منبج وعندما توجهت قواتنا إلى المكان المذكور لتشكيل طوق أمني لحماية المدنيين تم تفجير اللغم عن بعد وعلى إثره قتل أحد أعضاء قواتنا وأصيب 3 آخرون".وتشهد مناطق سيطرة "قسد" الموالية للجيش الأمريكي شمالي وشرقي سوريا هجمات مسلحة وتوترات أمنية وانتفاضة عشائرية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من مسلحيها خلال الأشهر الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20231003/مركز-المصالحة-الإرهابيون-يستعدون-لشن-هجمات-على-القواعد-العسكرية-الروسية-والسورية-1081638361.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك