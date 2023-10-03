https://sputnikarabic.ae/20231003/مركز-المصالحة-الإرهابيون-يستعدون-لشن-هجمات-على-القواعد-العسكرية-الروسية-والسورية-1081638361.html
مركز المصالحة: الإرهابيون يستعدون لشن هجمات على القواعد العسكرية الروسية والسورية
مركز المصالحة: الإرهابيون يستعدون لشن هجمات على القواعد العسكرية الروسية والسورية
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، بأن جماعات إرهابية نشطة في محافظات إدلب وحلب واللاذقية تستعد لشن... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T19:58+0000
2023-10-03T19:58+0000
2023-10-03T19:58+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101765/95/1017659545_0:0:2889:1625_1920x0_80_0_0_7fce33ff015a1263a88955f461759c1c.jpg
وقال كوليت: "وفقًا للبيانات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة من وكالات الاستخبارات السورية، فإن الجماعات الإرهابية "الحزب الإسلامي التركستاني" و"أنصار التوحيد" (المحظورة في روسيا) يستعدون لتنفيذ هجمات على قواعد عسكرية روسية وسورية باستخدام طائرات دون طيار محلية الصنع وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة طويلة المدى معدلة".وأضاف كوليت أن قيادة المجموعة الروسية والقوات المسلحة السورية ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة للإرهابيين.وفي وقت سابق، صرّح رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، بأن أمريكا تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.
https://sputnikarabic.ae/20231001/مركز-المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-تنتهك-بروتوكولات-منع-التصادم-3-مرات-في-سوريا-1081577877.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101765/95/1017659545_118:0:2685:1925_1920x0_80_0_0_c59c737e4dd6627b1b588d9c53fe0197.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا
مركز المصالحة: الإرهابيون يستعدون لشن هجمات على القواعد العسكرية الروسية والسورية
تابعنا عبر
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، بأن جماعات إرهابية نشطة في محافظات إدلب وحلب واللاذقية تستعد لشن هجمات على مواقع عسكرية تابعة لروسيا وسوريا.
وقال كوليت: "وفقًا للبيانات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة من وكالات الاستخبارات السورية، فإن الجماعات الإرهابية "الحزب الإسلامي التركستاني" و"أنصار التوحيد" (المحظورة في روسيا) يستعدون لتنفيذ هجمات على قواعد عسكرية روسية وسورية باستخدام طائرات دون طيار محلية الصنع وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة طويلة المدى معدلة".
وأضاف كوليت أن قيادة المجموعة الروسية والقوات المسلحة السورية ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة للإرهابيين.
وفي وقت سابق، صرّح رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، بأن أمريكا تُعد بمساعدة مسلحين
لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.