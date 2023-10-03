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https://sputnikarabic.ae/20231003/مركز-المصالحة-الإرهابيون-يستعدون-لشن-هجمات-على-القواعد-العسكرية-الروسية-والسورية-1081638361.html
مركز المصالحة: الإرهابيون يستعدون لشن هجمات على القواعد العسكرية الروسية والسورية
مركز المصالحة: الإرهابيون يستعدون لشن هجمات على القواعد العسكرية الروسية والسورية
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، بأن جماعات إرهابية نشطة في محافظات إدلب وحلب واللاذقية تستعد لشن... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T19:58+0000
2023-10-03T19:58+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال كوليت: "وفقًا للبيانات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة من وكالات الاستخبارات السورية، فإن الجماعات الإرهابية "الحزب الإسلامي التركستاني" و"أنصار التوحيد" (المحظورة في روسيا) يستعدون لتنفيذ هجمات على قواعد عسكرية روسية وسورية باستخدام طائرات دون طيار محلية الصنع وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة طويلة المدى معدلة".وأضاف كوليت أن قيادة المجموعة الروسية والقوات المسلحة السورية ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة للإرهابيين.وفي وقت سابق، صرّح رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، بأن أمريكا تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.
https://sputnikarabic.ae/20231001/مركز-المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-تنتهك-بروتوكولات-منع-التصادم-3-مرات-في-سوريا-1081577877.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

مركز المصالحة: الإرهابيون يستعدون لشن هجمات على القواعد العسكرية الروسية والسورية

19:58 GMT 03.10.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورمركز المصالحة بقاعدة "حميميم" في سوريا
مركز المصالحة بقاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
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أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، بأن جماعات إرهابية نشطة في محافظات إدلب وحلب واللاذقية تستعد لشن هجمات على مواقع عسكرية تابعة لروسيا وسوريا.
وقال كوليت: "وفقًا للبيانات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة من وكالات الاستخبارات السورية، فإن الجماعات الإرهابية "الحزب الإسلامي التركستاني" و"أنصار التوحيد" (المحظورة في روسيا) يستعدون لتنفيذ هجمات على قواعد عسكرية روسية وسورية باستخدام طائرات دون طيار محلية الصنع وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة طويلة المدى معدلة".
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وأضاف كوليت أن قيادة المجموعة الروسية والقوات المسلحة السورية ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة للإرهابيين.
وفي وقت سابق، صرّح رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، بأن أمريكا تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.
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