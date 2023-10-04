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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/الدفاع-الأوكرانية-تعترف-بخسائر-قواتها-خلال-محاولة-إنزال-في-القرم-1081659189.html
الدفاع الأوكرانية تعترف بخسائر قواتها خلال محاولة إنزال في القرم
الدفاع الأوكرانية تعترف بخسائر قواتها خلال محاولة إنزال في القرم
قال أندريه يوسوف، المتحدث باسم مديرية المخابرات العسكرية بوزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في أثناء محاولتها إنزال... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T14:03+0000
2023-10-04T14:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
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ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن يوسوف قوله: "كانت هناك معركة... لسوء الحظ، كانت هناك خسائر بين المقاتلين الأوكرانيين".أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن طائرات تابعة للقوات الجوية الروسية أحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية إنزال قوات في كيب ترخانكوت في شبه جزيرة القرم باستخدام ثلاث زلاجات نفاثة وزورق سريع واحد.ووصف نائب رئيس لجنة برلمان القرم للدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق، إيفان شونوس، محاولة الإنزال الأوكرانية على ساحل القرم بأنها "هجوم بعوض".
https://sputnikarabic.ae/20231004/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-في-شبه-جزيرة-القرم-1081643077.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

الدفاع الأوكرانية تعترف بخسائر قواتها خلال محاولة إنزال في القرم

14:03 GMT 04.10.2023 (تم التحديث: 14:04 GMT 04.10.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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قال أندريه يوسوف، المتحدث باسم مديرية المخابرات العسكرية بوزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في أثناء محاولتها إنزال قوات على أراضي شبه جزيرة القرم.
ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن يوسوف قوله: "كانت هناك معركة... لسوء الحظ، كانت هناك خسائر بين المقاتلين الأوكرانيين".
مناورات جنود أسطول البحر الأسود في ميدان عسكري أوبوك بالقرب من فيوديسيا في ساحل القرم، التدريب على إنزال المظليين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية في شبه جزيرة القرم
06:45 GMT
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن طائرات تابعة للقوات الجوية الروسية أحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية إنزال قوات في كيب ترخانكوت في شبه جزيرة القرم باستخدام ثلاث زلاجات نفاثة وزورق سريع واحد.
ووصف نائب رئيس لجنة برلمان القرم للدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق، إيفان شونوس، محاولة الإنزال الأوكرانية على ساحل القرم بأنها "هجوم بعوض".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
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