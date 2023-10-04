https://sputnikarabic.ae/20231004/الدفاع-الأوكرانية-تعترف-بخسائر-قواتها-خلال-محاولة-إنزال-في-القرم-1081659189.html
الدفاع الأوكرانية تعترف بخسائر قواتها خلال محاولة إنزال في القرم
الدفاع الأوكرانية تعترف بخسائر قواتها خلال محاولة إنزال في القرم
قال أندريه يوسوف، المتحدث باسم مديرية المخابرات العسكرية بوزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في أثناء محاولتها إنزال... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T14:03+0000
2023-10-04T14:03+0000
2023-10-04T14:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
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ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن يوسوف قوله: "كانت هناك معركة... لسوء الحظ، كانت هناك خسائر بين المقاتلين الأوكرانيين".أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن طائرات تابعة للقوات الجوية الروسية أحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية إنزال قوات في كيب ترخانكوت في شبه جزيرة القرم باستخدام ثلاث زلاجات نفاثة وزورق سريع واحد.ووصف نائب رئيس لجنة برلمان القرم للدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق، إيفان شونوس، محاولة الإنزال الأوكرانية على ساحل القرم بأنها "هجوم بعوض".
https://sputnikarabic.ae/20231004/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-في-شبه-جزيرة-القرم-1081643077.html
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رصد عسكري, العالم
الدفاع الأوكرانية تعترف بخسائر قواتها خلال محاولة إنزال في القرم
14:03 GMT 04.10.2023 (تم التحديث: 14:04 GMT 04.10.2023) تابعنا عبر
قال أندريه يوسوف، المتحدث باسم مديرية المخابرات العسكرية بوزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في أثناء محاولتها إنزال قوات على أراضي شبه جزيرة القرم.
ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن يوسوف قوله: "كانت هناك معركة... لسوء الحظ، كانت هناك خسائر بين المقاتلين الأوكرانيين".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن طائرات تابعة للقوات الجوية الروسية أحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية إنزال قوات في كيب ترخانكوت في شبه جزيرة القرم باستخدام ثلاث زلاجات نفاثة وزورق سريع واحد.
ووصف نائب رئيس لجنة برلمان القرم للدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق، إيفان شونوس، محاولة الإنزال الأوكرانية على ساحل القرم بأنها "هجوم بعوض".