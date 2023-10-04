https://sputnikarabic.ae/20231004/الولايات-المتحدة-تنتهك-المجال-الجوي-السوري-362-مرة-في-سبتمبر-1081671080.html
الولايات المتحدة تنتهك المجال الجوي السوري 362 مرة في سبتمبر
الولايات المتحدة تنتهك المجال الجوي السوري 362 مرة في سبتمبر
أعلن الأميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية، أن ما يسمى بـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T19:51+0000
2023-10-04T19:51+0000
2023-10-04T19:51+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال في إحاطة: "يواصل طيران ما يسمى بـ "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يحلق في انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك وانتهاك المجال الجوي السوري. في سبتمبر/أيلول، تم تسجيل 362 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم بتاريخ 9 ديسمبر 2019، تتعلق بتحليقات طائرات مسيرة لم يتم التنسيق رحلاتها مع الجانب الروسي".وأضاف أنه تم تسجيل 13 خرقا في منطقة التنف خلال الساعات الـ 24 الماضية لأربعة أزواج من مقاتلات "إف-16" وزوج من مقاتلات "رافال" وزوج من مقاتلات "تايفون" وطائرة مسيرة متعددة المهام للتحالف من طراز "MQ-1C".بالإضافة إلى ذلك، سُجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية أربع عمليات إطلاق قذائف في منطقة خفض التصعيد بإدلب من "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا): في محافظة حلب – قذيفة واحدة، في محافظة إدلب – ثلاث قذائف. وأدى القصف إلى إصابة جنديين سوريين.
https://sputnikarabic.ae/20231001/مركز-المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-تنتهك-بروتوكولات-منع-التصادم-3-مرات-في-سوريا-1081577877.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة تنتهك المجال الجوي السوري 362 مرة في سبتمبر
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أعلن الأميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية، أن ما يسمى بـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، انتهك بروتوكولات منع الاشتباك 362 مرة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال في إحاطة: "يواصل طيران ما يسمى بـ "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يحلق في انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك وانتهاك المجال الجوي السوري. في سبتمبر/أيلول، تم تسجيل 362 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم بتاريخ 9 ديسمبر 2019، تتعلق بتحليقات طائرات مسيرة لم يتم التنسيق رحلاتها مع الجانب الروسي".
وأضاف أنه تم تسجيل 13 خرقا في منطقة التنف خلال الساعات الـ 24 الماضية لأربعة أزواج من مقاتلات "إف-16" وزوج من مقاتلات "رافال" وزوج من مقاتلات "تايفون" وطائرة مسيرة متعددة المهام للتحالف من طراز "MQ-1C".
بالإضافة إلى ذلك، سُجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية أربع عمليات إطلاق قذائف في منطقة خفض التصعيد بإدلب من "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا): في محافظة حلب – قذيفة واحدة، في محافظة إدلب – ثلاث قذائف. وأدى القصف إلى إصابة جنديين سوريين.