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https://sputnikarabic.ae/20231004/الولايات-المتحدة-تنتهك-المجال-الجوي-السوري-362-مرة-في-سبتمبر-1081671080.html
الولايات المتحدة تنتهك المجال الجوي السوري 362 مرة في سبتمبر
الولايات المتحدة تنتهك المجال الجوي السوري 362 مرة في سبتمبر
أعلن الأميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية، أن ما يسمى بـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T19:51+0000
2023-10-04T19:51+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال في إحاطة: "يواصل طيران ما يسمى بـ "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يحلق في انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك وانتهاك المجال الجوي السوري. في سبتمبر/أيلول، تم تسجيل 362 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم بتاريخ 9 ديسمبر 2019، تتعلق بتحليقات طائرات مسيرة لم يتم التنسيق رحلاتها مع الجانب الروسي".وأضاف أنه تم تسجيل 13 خرقا في منطقة التنف خلال الساعات الـ 24 الماضية لأربعة أزواج من مقاتلات "إف-16" وزوج من مقاتلات "رافال" وزوج من مقاتلات "تايفون" وطائرة مسيرة متعددة المهام للتحالف من طراز "MQ-1C".بالإضافة إلى ذلك، سُجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية أربع عمليات إطلاق قذائف في منطقة خفض التصعيد بإدلب من "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا): في محافظة حلب – قذيفة واحدة، في محافظة إدلب – ثلاث قذائف. وأدى القصف إلى إصابة جنديين سوريين.
https://sputnikarabic.ae/20231001/مركز-المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-تنتهك-بروتوكولات-منع-التصادم-3-مرات-في-سوريا-1081577877.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة تنتهك المجال الجوي السوري 362 مرة في سبتمبر

19:51 GMT 04.10.2023
© Photo / Robert Sullivan/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة "إف-15" (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-15 (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Photo / Robert Sullivan/Public domain
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أعلن الأميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية، أن ما يسمى بـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، انتهك بروتوكولات منع الاشتباك 362 مرة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال في إحاطة: "يواصل طيران ما يسمى بـ "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يحلق في انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك وانتهاك المجال الجوي السوري. في سبتمبر/أيلول، تم تسجيل 362 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم بتاريخ 9 ديسمبر 2019، تتعلق بتحليقات طائرات مسيرة لم يتم التنسيق رحلاتها مع الجانب الروسي".
قاذفة القنابل تو-22 تهبط في مطار قاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
مركز المصالحة الروسي: طائرات "التحالف" تنتهك بروتوكولات منع التصادم 3 مرات في سوريا
1 أكتوبر, 19:40 GMT
وأضاف أنه تم تسجيل 13 خرقا في منطقة التنف خلال الساعات الـ 24 الماضية لأربعة أزواج من مقاتلات "إف-16" وزوج من مقاتلات "رافال" وزوج من مقاتلات "تايفون" وطائرة مسيرة متعددة المهام للتحالف من طراز "MQ-1C".
بالإضافة إلى ذلك، سُجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية أربع عمليات إطلاق قذائف في منطقة خفض التصعيد بإدلب من "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا): في محافظة حلب – قذيفة واحدة، في محافظة إدلب – ثلاث قذائف. وأدى القصف إلى إصابة جنديين سوريين.
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