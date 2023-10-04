https://sputnikarabic.ae/20231004/بوتين-روسيا-تعتزم-مواصلة-تطوير-العلاقات-الجيدة-مع-إيران-1081671673.html
بوتين: روسيا تعتزم مواصلة تطوير العلاقات الجيدة مع إيران
بوتين: روسيا تعتزم مواصلة تطوير العلاقات الجيدة مع إيران
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تربطها علاقات جيدة مع إيران وتخطط لتطويرها. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T20:34+0000
2023-10-04T20:34+0000
2023-10-04T20:34+0000
روسيا
أخبار إيران
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وقال بوتين خلال اجتماعه مع الفائزين والمتأهلين للتصفيات النهائية لمسابقة أفضل معلم لعموم روسيا، في سوتشي: "لدينا علاقات جيدة للغاية مع إيران، وسنعمل على تطويرها بكل الطرق الممكنة".ووفقا له، فإن روسيا مهتمة بإنشاء مؤسسات تعليمية باللغة الروسية مع الأساليب الروسية لتعليم وتربية الأطفال في دول مثل إيران.وشدد الرئيس على أن هذه هي القوة الناعمة بالمعنى الأفضل للكلمة - في نشر الثقافة والأنظمة التعليمية.وأضاف: "نحن، بالطبع، أولاً وقبل كل شيء، في رأيي، يجب أن ندعم الاهتمام بتعليمنا ولغتنا وثقافتنا في تلك البلدان التي كانت ذات يوم، من فترة ليست ببعيدة، جزءًا من دولة واحدة - الاتحاد السوفييتي. لأن لدينا علاقات قوية جدًا لا تزال موجودة".
https://sputnikarabic.ae/20230920/شويغو-التعاون-بين-روسيا-وإيران-وصل-إلى-مستوى-جديد-1081213468.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار إيران
بوتين: روسيا تعتزم مواصلة تطوير العلاقات الجيدة مع إيران
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تربطها علاقات جيدة مع إيران وتخطط لتطويرها.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الفائزين والمتأهلين للتصفيات النهائية لمسابقة أفضل معلم لعموم روسيا، في سوتشي: "لدينا علاقات جيدة للغاية مع إيران، وسنعمل على تطويرها بكل الطرق الممكنة".
ووفقا له، فإن روسيا مهتمة بإنشاء مؤسسات تعليمية باللغة الروسية مع الأساليب الروسية لتعليم وتربية الأطفال في دول مثل إيران.
وشدد الرئيس على أن هذه هي القوة الناعمة بالمعنى الأفضل للكلمة - في نشر الثقافة والأنظمة التعليمية.
وأضاف: "نحن، بالطبع، أولاً وقبل كل شيء، في رأيي، يجب أن ندعم الاهتمام بتعليمنا ولغتنا وثقافتنا في تلك البلدان التي كانت ذات يوم، من فترة ليست ببعيدة، جزءًا من دولة واحدة - الاتحاد السوفييتي. لأن لدينا علاقات قوية جدًا لا تزال موجودة".