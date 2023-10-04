عربي
https://sputnikarabic.ae/20231004/بوتين-روسيا-تعتزم-مواصلة-تطوير-العلاقات-الجيدة-مع-إيران-1081671673.html
بوتين: روسيا تعتزم مواصلة تطوير العلاقات الجيدة مع إيران
بوتين: روسيا تعتزم مواصلة تطوير العلاقات الجيدة مع إيران
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تربطها علاقات جيدة مع إيران وتخطط لتطويرها. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T20:34+0000
2023-10-04T20:34+0000
روسيا
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0c/1080948760_0:195:2948:1853_1920x0_80_0_0_840ef8046002a69959023b0c9e8b60d6.jpg
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الفائزين والمتأهلين للتصفيات النهائية لمسابقة أفضل معلم لعموم روسيا، في سوتشي: "لدينا علاقات جيدة للغاية مع إيران، وسنعمل على تطويرها بكل الطرق الممكنة".ووفقا له، فإن روسيا مهتمة بإنشاء مؤسسات تعليمية باللغة الروسية مع الأساليب الروسية لتعليم وتربية الأطفال في دول مثل إيران.وشدد الرئيس على أن هذه هي القوة الناعمة بالمعنى الأفضل للكلمة - في نشر الثقافة والأنظمة التعليمية.وأضاف: "نحن، بالطبع، أولاً وقبل كل شيء، في رأيي، يجب أن ندعم الاهتمام بتعليمنا ولغتنا وثقافتنا في تلك البلدان التي كانت ذات يوم، من فترة ليست ببعيدة، جزءًا من دولة واحدة - الاتحاد السوفييتي. لأن لدينا علاقات قوية جدًا لا تزال موجودة".
https://sputnikarabic.ae/20230920/شويغو-التعاون-بين-روسيا-وإيران-وصل-إلى-مستوى-جديد-1081213468.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0c/1080948760_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_2cc926726591ea36553be6c544325f6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار إيران
روسيا, أخبار إيران

بوتين: روسيا تعتزم مواصلة تطوير العلاقات الجيدة مع إيران

20:34 GMT 04.10.2023
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تربطها علاقات جيدة مع إيران وتخطط لتطويرها.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الفائزين والمتأهلين للتصفيات النهائية لمسابقة أفضل معلم لعموم روسيا، في سوتشي: "لدينا علاقات جيدة للغاية مع إيران، وسنعمل على تطويرها بكل الطرق الممكنة".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
شويغو: التعاون بين روسيا وإيران وصل إلى مستوى جديد
20 سبتمبر, 06:30 GMT
ووفقا له، فإن روسيا مهتمة بإنشاء مؤسسات تعليمية باللغة الروسية مع الأساليب الروسية لتعليم وتربية الأطفال في دول مثل إيران.
وشدد الرئيس على أن هذه هي القوة الناعمة بالمعنى الأفضل للكلمة - في نشر الثقافة والأنظمة التعليمية.
وأضاف: "نحن، بالطبع، أولاً وقبل كل شيء، في رأيي، يجب أن ندعم الاهتمام بتعليمنا ولغتنا وثقافتنا في تلك البلدان التي كانت ذات يوم، من فترة ليست ببعيدة، جزءًا من دولة واحدة - الاتحاد السوفييتي. لأن لدينا علاقات قوية جدًا لا تزال موجودة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала