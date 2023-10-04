https://sputnikarabic.ae/20231004/طهران-تكشف-عن-موعد-إرسال-أول-رائد-إيراني-إلى-الفضاء-1081672385.html

طهران تكشف عن موعد إرسال أول رائد إيراني إلى الفضاء

طهران تكشف عن موعد إرسال أول رائد إيراني إلى الفضاء

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، اليوم الأربعاء، أن بلاده تبذل كل مساعيها لإرسال رائد فضاء إيراني إلى الفضاء. 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T20:54+0000

2023-10-04T20:54+0000

2023-10-04T20:54+0000

مجتمع

إيران

أخبار إيران

الأخبار

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104523/20/1045232044_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_39049fd6c679f764ebd38b4b86c7113a.jpg

ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، عن زارع بور، أن إيران تعمل على إرسال أول رائد فضاء إيراني إلى الفضاء وسيتم إجراء الاختبار الأولي للكبسولة البيولوجية خلال الشهر أو الشهرين المقبلين.وأشار عيسى زارع بور إلى أن مراحل الاختبار الأولى لتلك الكبسولة، قيد الاختبار، معربا عن أمله في إرسال رائد فضاء إيراني إلى الفضاء في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.وأوضح وزير الاتصالات الإيراني أن بلاده تعمل بانتظام على زيادة سرعة الإنترنت الثابت والمتنقل، مضيفا أنه "تم البدء في توسيع الألياف الضوئية في أكثر من 150 مدينة وتم الانتهاء من 70 منها".وتابع عيسى زارع بور أنه "من أصل 1400 مدينة، تم في 500 مدينة، الاستعداد لتنفيذ الأعمال والاتفاقيات مع البلديات وإدارة المدن، وتم تغطية ما يقرب من 4 ملايين أسرة بشبكة الألياف الضوئية في هذا المجال، والتي ستصل إلى نحو 8 ملايين أسرة بحلول نهاية العام (العام الإيراني ينتهي في 19 آذار/مارس 2024)".ولفت الوزير الإيراني إلى أن محافظة كلستان الواقعة شمالي البلاد ستكون أول محافظة يتم تغطيتها بالكامل في إيران، على أن يتم تشغيلها خلال الشهر المقبل.في الخامس من شهر أبريل/نيسان الماضي، كشف الوزير نفسه، عيسى زارع بور، عن جاهزية 10 أقمار صناعية للاختبار والإطلاق، وقال إن "إنجاز المرحلة التجريبية للربط بين منصات التواصل الاجتماعي الداخلية قبل حلول العام الجديد".وأكد أن "العام الجاري وبناء على موافقة المجلس الأعلى للفضاء في إيران لدينا خطة مفصلة لتطوير صناعة الفضاء، والآن لدينا 10 أقمار صناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق".وأشار عيسى زارع بور إلى أن هناك "عدة أقمار صناعية قيد التصميم والتصنيع"، مشددا على أن "هدف وزارة الاتصالات كخطوة أولى هو تقديم الخدمات والإمكانيات الموجودة في مجال الفضاء في إيران إلى دول الجوار والدول الإسلامية".

https://sputnikarabic.ae/20230928/الحرس-الثوري-الإيراني-يقول-إن-بإمكانه-إطلاق-الأقمار-الصناعية-من-دول-الجوار-إلى-الفضاء-1081473472.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الأخبار, علوم