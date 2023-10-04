https://sputnikarabic.ae/20231004/عضوة-بالكونغرس-الأمريكي-تدعو-واشنطن-لى-وقف-تأجيج-الصراع-في-أوكرانيا-1081672722.html

عضوة بالكونغرس الأمريكي تدعو واشنطن لى وقف تأجيج الصراع في أوكرانيا

عضوة بالكونغرس الأمريكي تدعو واشنطن لى وقف تأجيج الصراع في أوكرانيا

قالت مارجوري تايلور غرين، النائبة في مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، إن الكونغرس الأمريكي يجب أن يتوقف عن تأجيج النزاع في أوكرانيا. 04.10.2023, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وكتبت غرين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد لقائها مع مشاركين في حملة احتجاج ضد مساعدة أمريكا لأوكرانيا في الكابيتول الأمريكي، إن النواب قد يختلفون في العديد من الأمور، ولكن يجب أن يتفق الكونغرس الأمريكي على ضرورة وقف تأجيج النزاع في أوكرانيا.وأكدت النائبة الجمهورية أن "السلام وحرية الكلمة لا يجب أن يكونا موضوعًا حزبيًا"، مشيرة إلى أن "العمليات العسكرية في أوكرانيا يجب أن تنتهي".وفي وقت سابق، الأربعاء، اعتقلت الشرطة على الأقل 11 شخصًا في حملة احتجاج ضد مساعدة أمريكا لأوكرانيا في الكابيتول الأمريكي، حيث كانوا يطالبون بوقف تمويل أوكرانيا وبدء محادثات سلمية.وقال أحد مؤسسات حركة "كود بينك" الأمريكية المناهضة للحروب لوكالة "سبوتنيك"، عند التعليق على الاعتقالات، أن النشطاء اعتقلوا لأنهم "دعوا إلى عدم تمويل" الأعمال القتالية في أوكرانيا.وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه العملية بأنها تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والإبادة لمدة ثماني سنوات من قبل نظام كييف".

https://sputnikarabic.ae/20231002/أمريكا-تجمد-تمويل-عقود-المساعدة-الطويلة-الأجل-إلى-أوكرانيا-1081605998.html

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