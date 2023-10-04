عربي
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/عضوة-بالكونغرس-الأمريكي-تدعو-واشنطن-لى-وقف-تأجيج-الصراع-في-أوكرانيا-1081672722.html
عضوة بالكونغرس الأمريكي تدعو واشنطن لى وقف تأجيج الصراع في أوكرانيا
عضوة بالكونغرس الأمريكي تدعو واشنطن لى وقف تأجيج الصراع في أوكرانيا
قالت مارجوري تايلور غرين، النائبة في مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، إن الكونغرس الأمريكي يجب أن يتوقف عن تأجيج النزاع في أوكرانيا. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T21:20+0000
2023-10-04T21:20+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101402/08/1014020853_0:0:2747:1546_1920x0_80_0_0_21a49dbf2c13fa55e1d838ab26aa142b.jpg
وكتبت غرين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد لقائها مع مشاركين في حملة احتجاج ضد مساعدة أمريكا لأوكرانيا في الكابيتول الأمريكي، إن النواب قد يختلفون في العديد من الأمور، ولكن يجب أن يتفق الكونغرس الأمريكي على ضرورة وقف تأجيج النزاع في أوكرانيا.وأكدت النائبة الجمهورية أن "السلام وحرية الكلمة لا يجب أن يكونا موضوعًا حزبيًا"، مشيرة إلى أن "العمليات العسكرية في أوكرانيا يجب أن تنتهي".وفي وقت سابق، الأربعاء، اعتقلت الشرطة على الأقل 11 شخصًا في حملة احتجاج ضد مساعدة أمريكا لأوكرانيا في الكابيتول الأمريكي، حيث كانوا يطالبون بوقف تمويل أوكرانيا وبدء محادثات سلمية.وقال أحد مؤسسات حركة "كود بينك" الأمريكية المناهضة للحروب لوكالة "سبوتنيك"، عند التعليق على الاعتقالات، أن النشطاء اعتقلوا لأنهم "دعوا إلى عدم تمويل" الأعمال القتالية في أوكرانيا.وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه العملية بأنها تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والإبادة لمدة ثماني سنوات من قبل نظام كييف".
https://sputnikarabic.ae/20231002/أمريكا-تجمد-تمويل-عقود-المساعدة-الطويلة-الأجل-إلى-أوكرانيا-1081605998.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101402/08/1014020853_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_7c76bc38244f01fd7f105fcdd2dc44a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

عضوة بالكونغرس الأمريكي تدعو واشنطن لى وقف تأجيج الصراع في أوكرانيا

21:20 GMT 04.10.2023
© Fotolia / trekandphotoمبنى الكونغرس في واشنطن
مبنى الكونغرس في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Fotolia / trekandphoto
تابعنا عبرTelegramNabd
قالت مارجوري تايلور غرين، النائبة في مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، إن الكونغرس الأمريكي يجب أن يتوقف عن تأجيج النزاع في أوكرانيا.
وكتبت غرين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد لقائها مع مشاركين في حملة احتجاج ضد مساعدة أمريكا لأوكرانيا في الكابيتول الأمريكي، إن النواب قد يختلفون في العديد من الأمور، ولكن يجب أن يتفق الكونغرس الأمريكي على ضرورة وقف تأجيج النزاع في أوكرانيا.
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
أمريكا تجمد تمويل عقود المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا
2 أكتوبر, 18:48 GMT
وأكدت النائبة الجمهورية أن "السلام وحرية الكلمة لا يجب أن يكونا موضوعًا حزبيًا"، مشيرة إلى أن "العمليات العسكرية في أوكرانيا يجب أن تنتهي".
وفي وقت سابق، الأربعاء، اعتقلت الشرطة على الأقل 11 شخصًا في حملة احتجاج ضد مساعدة أمريكا لأوكرانيا في الكابيتول الأمريكي، حيث كانوا يطالبون بوقف تمويل أوكرانيا وبدء محادثات سلمية.
وقال أحد مؤسسات حركة "كود بينك" الأمريكية المناهضة للحروب لوكالة "سبوتنيك"، عند التعليق على الاعتقالات، أن النشطاء اعتقلوا لأنهم "دعوا إلى عدم تمويل" الأعمال القتالية في أوكرانيا.
وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه العملية بأنها تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والإبادة لمدة ثماني سنوات من قبل نظام كييف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала