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أمريكا تجمد تمويل عقود المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا
أمريكا تجمد تمويل عقود المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن أمريكا جمدت مشاريع تمويل عقود برامج المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا بسبب فشل الكونغرس في تخصيص... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T18:48+0000
2023-10-02T18:48+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال ميلر في مؤتمر صحفي: "رغم أنه لا يزال لدينا أموال متاحة للمساعدة الدفاعية قصيرة المدى، فقد تم تجميد الأموال في إطار مبادرة مساعدة أوكرانيا والتمويل العسكري الدولي".وتابع ميلر: "تم تعليق تمويل الوكالة الأمريكية للمساعدات المالية، وتم تعليق التمويل العسكري الأجنبي، أي تلك البرامج التعاقدية التي تسمح لنا بدعم أوكرانيا على المدى الطويل".وفي وقت سابق، وافق الكونغرس على ميزانية أمريكية مؤقتة، مما يمنع انقطاع التمويل الحكومي. ولم تتضمن الوثيقة المساعدة إلى أوكرانيا. ومع بدء العام المالي الجديد في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تتطلب المخصصات اتخاذ إجراء تشريعي.
https://sputnikarabic.ae/20231002/البيت-الأبيض-أمريكا-لديها-أموال-فقط-للمساعدة-العسكرية-العاجلة-لكييف-1081605006.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

أمريكا تجمد تمويل عقود المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا

18:48 GMT 02.10.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarezمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن أمريكا جمدت مشاريع تمويل عقود برامج المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا بسبب فشل الكونغرس في تخصيص أموال لذلك.
وقال ميلر في مؤتمر صحفي: "رغم أنه لا يزال لدينا أموال متاحة للمساعدة الدفاعية قصيرة المدى، فقد تم تجميد الأموال في إطار مبادرة مساعدة أوكرانيا والتمويل العسكري الدولي".
وتابع ميلر: "تم تعليق تمويل الوكالة الأمريكية للمساعدات المالية، وتم تعليق التمويل العسكري الأجنبي، أي تلك البرامج التعاقدية التي تسمح لنا بدعم أوكرانيا على المدى الطويل".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
البيت الأبيض: أمريكا لديها أموال فقط للمساعدة العسكرية العاجلة لكييف
17:43 GMT
وفي وقت سابق، وافق الكونغرس على ميزانية أمريكية مؤقتة، مما يمنع انقطاع التمويل الحكومي. ولم تتضمن الوثيقة المساعدة إلى أوكرانيا. ومع بدء العام المالي الجديد في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تتطلب المخصصات اتخاذ إجراء تشريعي.
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