https://sputnikarabic.ae/20231005/إصابة-100-تلميذة-في-كينيا-بمرض-غامض-يسبب-الشلل-1081684530.html
إصابة 100 تلميذة في كينيا بمرض غامض يسبب الشلل
إصابة 100 تلميذة في كينيا بمرض غامض يسبب الشلل
أغلقت مدرسة "سانت تريزا" الثانوية للبنات في إيريجي غربي كينيا، اليوم الخميس، أبوبابها جزئيا، وذلك بعد نقل 106 تلميذات إلى المستشفى عقب تفشي مرض أصابهن بالشلل. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T10:42+0000
2023-10-05T10:42+0000
2023-10-05T10:42+0000
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وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "كيني ستار"، أن "تلامذة المدرسة يعانون من مرض شلّ أرجلهم، وأغلبهم لا يستطيع المشي".وأفاد تلفزيون "سيتيزن تي في" على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بأنه وفقا لأحدث البيانات، تم إرسال ألف تلميذ من المدرسة إلى منازلهم، وتم إدخال 106 تلميذات إلى المستشفى.يشار إلى أن تلامذة الصف الرابع سيبقون في المدرسة، لأنه من المقرر أن تبدأ امتحاناتهم قريبا، وسيتمكن جميع التلامذة الذين تركوا المدرسة من العودة بعد "تقييم الوضع بعناية واتخاذ الإجراءات اللازمة".ونقل المنشور عن طبيب في مستشفى "إيهوجو"، قوله:وقال بونفيس أوكوث، عضو اللجنة التنفيذية لمقاطعة كاكامينغا للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، إن عينات الدم أرسلت إلى معهد البحوث الطبية الكيني في العاصمة نيروبي لمزيد من التحليل.
https://sputnikarabic.ae/20231005/وباء-العين-الوردية-الفيروسي-ينتشر-في-آسيا-والسلطات-تغلق-المدارس-فيديو-وصور-1081683501.html
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منوعات
إصابة 100 تلميذة في كينيا بمرض غامض يسبب الشلل
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أغلقت مدرسة "سانت تريزا" الثانوية للبنات في إيريجي غربي كينيا، اليوم الخميس، أبوبابها جزئيا، وذلك بعد نقل 106 تلميذات إلى المستشفى عقب تفشي مرض أصابهن بالشلل.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "كيني ستار"، أن "تلامذة المدرسة يعانون من مرض شلّ أرجلهم، وأغلبهم لا يستطيع المشي".
وأفاد تلفزيون "سيتيزن تي في" على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بأنه وفقا لأحدث البيانات، تم إرسال ألف تلميذ من المدرسة إلى منازلهم، وتم إدخال 106 تلميذات إلى المستشفى.
يشار إلى أن تلامذة الصف الرابع سيبقون في المدرسة، لأنه من المقرر أن تبدأ امتحاناتهم قريبا، وسيتمكن جميع التلامذة الذين تركوا المدرسة من العودة بعد "تقييم الوضع بعناية واتخاذ الإجراءات اللازمة".
ونقل المنشور عن طبيب في مستشفى "إيهوجو"، قوله:
"إن عينات الدم المخبرية الأولية أظهرت أن التلامذة لديهم مستويات مرتفعة من الشوارد، ما يعني أن أجسامهم كانت تفقد السوائل".
وقال بونفيس أوكوث، عضو اللجنة التنفيذية لمقاطعة كاكامينغا للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، إن عينات الدم أرسلت إلى معهد البحوث الطبية الكيني في العاصمة نيروبي لمزيد من التحليل.