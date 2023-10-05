https://sputnikarabic.ae/20231005/وباء-العين-الوردية-الفيروسي-ينتشر-في-آسيا-والسلطات-تغلق-المدارس-فيديو-وصور-1081683501.html
وباء "العين الوردية" الفيروسي ينتشر في آسيا والسلطات تغلق المدارس... فيديو وصور
وباء "العين الوردية" الفيروسي ينتشر في آسيا والسلطات تغلق المدارس... فيديو وصور
تزايدت العدوى خلال الأشهر الأخيرة بسبب المطر والرطوبة العالية، حيث تجاوزت الإصابات خلال يوم واحد في مدينة بنجاب الهندية 13 ألف حالة جديدة من حالات العين... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T10:13+0000
2023-10-05T10:13+0000
2023-10-05T10:13+0000
مجتمع
علوم
الصحة
تفشي وباء
وباء ليس له دواء
منوعات
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وأغلقت السلطات، بحلول سبتمبر/أيلول، عشرات الآلاف من المدارس في فيتنام والهند وباكستان لفترة وجيزة في محاولة طارئة لوقف انتشار الفيروس.وأفاد رئيس وزراء البنجاب المؤقت، محسن نقفي، في بيان مسجل بوجود "ما لا يقل عن خمسة إلى ستة طلاب مصابين موجودين في كل فصل في المدرسة".وتنشأ العين الوردية عن البكتيريا أو الفيروسات، وهي نسخة معدية، وتنتشر بسهولة بعد فرك العين مرة واحدة فقط بيد ملوثة.وأكد العلماء أنه لا يوجد علاج لـ"العين الوردية"، ما يعني أنه يجب على المرضى ببساطة الانتظار لمدة أسبوعين أو أكثر حتى يقاوم جهاز المناعة لديهم الفيروس، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تصبح قرنية العين ملتهبة بشكل مزمن، ما يؤدي إلى مشاكل في الرؤية على المدى الطويل، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأكد مسؤولو المستشفيات في فيتنام أن 20% من الحالات التي شاهدوها لدى الأطفال تنطوي على مضاعفات خطيرة.اليوم، وجدت دراسات قليلة فقط أن درجات الحرارة المرتفعة تشكل عامل خطر لحالات التهاب الملتحمة الموضعي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, الصحة, تفشي وباء, وباء ليس له دواء, منوعات
علوم, الصحة, تفشي وباء, وباء ليس له دواء, منوعات
وباء "العين الوردية" الفيروسي ينتشر في آسيا والسلطات تغلق المدارس... فيديو وصور
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تزايدت العدوى خلال الأشهر الأخيرة بسبب المطر والرطوبة العالية، حيث تجاوزت الإصابات خلال يوم واحد في مدينة بنجاب الهندية 13 ألف حالة جديدة من حالات العين الوردية.
وأغلقت السلطات، بحلول سبتمبر/أيلول، عشرات الآلاف من المدارس في فيتنام والهند وباكستان لفترة وجيزة في محاولة طارئة لوقف انتشار الفيروس.
وأفاد رئيس وزراء البنجاب المؤقت، محسن نقفي، في بيان مسجل بوجود "ما لا يقل عن خمسة إلى ستة طلاب مصابين موجودين في كل فصل في المدرسة".
وفي باكستان، وصل عدد المنكوبين إلى ما يقرب من 400 ألف شخص على مستوى البلاد، بينما في فيتنام تم تسجيل أكثر من 63000 حالة من التهاب الملتحمة الفيروسي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر.
وتنشأ العين الوردية عن البكتيريا أو الفيروسات
، وهي نسخة معدية، وتنتشر بسهولة بعد فرك العين مرة واحدة فقط بيد ملوثة.
ويعاني المرضى المصابون بالتهاب الملتحمة عادة من أعراض الاحمرار وألم العين وتورم الجفون وعدم وضوح الرؤية والحساسية للضوء والإفراز المائي.
وأكد العلماء أنه لا يوجد علاج لـ"العين الوردية"، ما يعني أنه يجب على المرضى ببساطة الانتظار لمدة أسبوعين أو أكثر حتى يقاوم جهاز المناعة لديهم الفيروس، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تصبح قرنية العين ملتهبة بشكل مزمن، ما يؤدي إلى مشاكل في الرؤية على المدى الطويل، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وأكد مسؤولو المستشفيات في فيتنام أن 20% من الحالات التي شاهدوها لدى الأطفال تنطوي على مضاعفات خطيرة.
اليوم، وجدت دراسات قليلة فقط أن درجات الحرارة المرتفعة تشكل عامل خطر لحالات التهاب الملتحمة الموضعي.