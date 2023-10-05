https://sputnikarabic.ae/20231005/الإمارات-توافق-على-إعادة-فتح-سفارتها-في-لبنان-وتسهل-إصدار-تأشيرات-دخول-اللبنانيين-إليها-1081698555.html
الإمارات توافق على إعادة فتح سفارتها في لبنان وتسهل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إليها
الإمارات توافق على إعادة فتح سفارتها في لبنان وتسهل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إليها
أكد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، على "متانة العلاقات الأخوية بين بلاده ولبنان"، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس حكومة تصريف الأعمال... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T19:40+0000
2023-10-05T19:40+0000
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واتفق الجانبان خلال اللقاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في بيروت، وكذلك تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وبحث الطرفان كذلك العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين.وشدد رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، على موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم مع شعبه.وفي شهر مايو/ أيار الماضي، زعمت تقارير إعلامية، تعذر حصول لبنانيين على التأشيرة بصورة طبيعية من السلطات الإماراتية، وهو ما نفته وزارة الخارجية اللبنانية، مؤكدة أنها لم تتلق أي معلومة رسمية عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح تأشيرات للبنانيين.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إنها قررت سحب دبلوماسييها، "تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الإمارات توافق على إعادة فتح سفارتها في لبنان وتسهل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إليها
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أكد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، على "متانة العلاقات الأخوية بين بلاده ولبنان"، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في قصر الشاطئ في إمارة أبوظبي.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في بيروت، وكذلك تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام).
وبحث الطرفان كذلك العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين.
وشدد رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، على موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم مع شعبه.
وفي شهر مايو/ أيار الماضي، زعمت تقارير إعلامية، تعذر حصول لبنانيين على التأشيرة بصورة طبيعية من السلطات الإماراتية، وهو ما نفته وزارة الخارجية اللبنانية
، مؤكدة أنها لم تتلق أي معلومة رسمية عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح تأشيرات للبنانيين.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان
لها، إنها قررت سحب دبلوماسييها، "تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".