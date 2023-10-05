https://sputnikarabic.ae/20231005/الإمارات-توافق-على-إعادة-فتح-سفارتها-في-لبنان-وتسهل-إصدار-تأشيرات-دخول-اللبنانيين-إليها-1081698555.html

الإمارات توافق على إعادة فتح سفارتها في لبنان وتسهل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إليها

الإمارات توافق على إعادة فتح سفارتها في لبنان وتسهل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إليها

أكد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، على "متانة العلاقات الأخوية بين بلاده ولبنان"، ‏وذلك خلال لقاء جمعه برئيس حكومة تصريف الأعمال... 05.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-05T19:40+0000

2023-10-05T19:40+0000

2023-10-05T19:40+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078174813_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_5ed940e32295d5eebe3b3024f7fcee1f.jpg

واتفق الجانبان خلال اللقاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في بيروت، وكذلك تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وبحث الطرفان كذلك العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين.وشدد رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، على موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم مع شعبه.وفي شهر مايو/ أيار الماضي، زعمت تقارير إعلامية، تعذر حصول لبنانيين على التأشيرة بصورة طبيعية من السلطات الإماراتية، وهو ما نفته وزارة الخارجية اللبنانية، مؤكدة أنها لم تتلق أي معلومة رسمية عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح تأشيرات للبنانيين.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إنها قررت سحب دبلوماسييها، "تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن