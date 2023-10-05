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الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/الدفاع-الروسية-تدمير--طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1081703324.html
الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T21:18+0000
2023-10-05T21:18+0000
روسيا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوزارة في بيان: "في 5 أكتوبر، حوالي الساعة 10 مساءً بتوقيت موسكو [19:00 بتوقيت غرينتش]، تم إفشال محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد منشآت في الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود".وفي وقت لاحق، مساء الخميس، قال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف، إن أنظمة الدفاع الجوي قد أسقطت ستة طائرات مسيرة أوكرانية فوق مدينة بيلغورود والمنطقة.وكتب جلادكوف على موقع تليغرام: "نظام الدفاع الجوي لدينا أسقط ستة طائرات مسيرة فوق مدينة بيلغورود ومقاطعة بيلغورود. لا توجد إصابات. وتقوم فرق الاستجابة بتوضيح المعلومات حول الآثار على الأرض".وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة خلال الأشهر القليلة الماضية.وأمس الخميس، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
https://sputnikarabic.ae/20231004/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-31-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-بيلغورود-وبريانسك-وكورسك-1081641975.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

21:18 GMT 05.10.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.
وقالت الوزارة في بيان: "في 5 أكتوبر، حوالي الساعة 10 مساءً بتوقيت موسكو [19:00 بتوقيت غرينتش]، تم إفشال محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد منشآت في الأراضي الروسية".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك
أمس, 04:22 GMT
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود".
وفي وقت لاحق، مساء الخميس، قال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف، إن أنظمة الدفاع الجوي قد أسقطت ستة طائرات مسيرة أوكرانية فوق مدينة بيلغورود والمنطقة.
وكتب جلادكوف على موقع تليغرام: "نظام الدفاع الجوي لدينا أسقط ستة طائرات مسيرة فوق مدينة بيلغورود ومقاطعة بيلغورود. لا توجد إصابات. وتقوم فرق الاستجابة بتوضيح المعلومات حول الآثار على الأرض".
وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأمس الخميس، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:32 GMT
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