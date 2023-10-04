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الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك
04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T04:22+0000
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