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الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك
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الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك
04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T04:22+0000
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الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك

04:22 GMT 04.10.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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