https://sputnikarabic.ae/20231005/بوتين-ازدهار-الغرب-تحقق-من-خلال-نهب-العالم-1081693366.html

بوتين: ازدهار الغرب تحقق من خلال نهب العالم

بوتين: ازدهار الغرب تحقق من خلال نهب العالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ازدهار الغرب تم تحقيقه إلى حد كبير من خلال نهب العالم والكوكب بأكمله، وأن تاريخ الغرب عبارة عن سجل من التوسع الذي لا نهاية... 05.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-05T14:36+0000

2023-10-05T14:36+0000

2023-10-05T14:39+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وأضاف الرئيس الروسي، اليوم الخميس، خلال كلمته في منتدى فالداي الدولي للحوار: "لقد تحقق ازدهار الغرب إلى حد كبير من خلال سرقة العالم على مر القرون، هذه حقيقة. في الواقع، كان هذا المستوى من التطور (الذي تم تحقيقه) إلى حد كبير بسبب سرقة الكوكب بأكمله. تاريخ الغرب هو في الأساس سجل للتوسع الذي لا نهاية له".كما أكد بوتين أن جزءا معينا من النخب الغربية دائمًا يحتاج إلى عدو، والحرب ضده يمكن أن تفسر الحاجة إلى العمل القوي والتوسع.وأضاف: "من الواضح أن التمسك بتوجهات الكتلة، والرغبة في دفع العالم إلى حالة من المواجهة المستمرة بيننا وبينهم، هو إرث عدواني من القرن العشرين، وهو نتاج الثقافة السياسية الغربية، وأكثرها عدوانية".وأشار الرئيس الروسي إلى أن أي دولة تبدي استقلالها وتتبع مصالحها تتحول إلى عائق أمام الغرب يجب إزالته.يذكر أن منتدى "فالداي" الدولي هو عبارة عن جمعية تضم خبراء أجانب وروس بارزين في مجال العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية. تأسس النادي في سبتمبر/ أيلول عام 2004.يعود اسم النادي إلى موقع المؤتمر الأول الذي انعقد في مدينة فيليكي نوفغورود الروسية، بالقرب من بحيرة فالداي.منذ عام 2014، انتقل النادي من صيغة "إخبار العالم عن روسيا" إلى العمل الموجه عمليًا على صياغة الأجندة العالمية، إلى التقييم المؤهل والموضوعي للمشاكل السياسية والاقتصادية العالمية. ويرى النادي أن أحد أهدافه الرئيسية هو توحيد النخبة الفكرية في العالم لوضع حلول للتغلب على أزمات النظام العالمي.على مدار سنوات وجوده، شارك في عمل النادي أكثر من ألف ممثل عن المجتمع العلمي الدولي من 84 دولة.

https://sputnikarabic.ae/20231005/بوتين-يشارك-في-الدورة-الـ20-لمنتدى-فالداي-للنقاش-الدولي--عاجل-1081689888.html

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روسيا, فلاديمير بوتين