https://sputnikarabic.ae/20231005/بوتين-يشارك-في-الدورة-الـ20-لمنتدى-فالداي-للنقاش-الدولي--عاجل-1081689888.html

بوتين من الدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار: نواجه مهمة بناء عالم جديد

بوتين من الدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار: نواجه مهمة بناء عالم جديد

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في الدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار. 05.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-05T13:14+0000

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2023-10-05T14:11+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين في كلمته، إننا "نواجه مهمة بناء عالم جديد"، مشيرا إلى أن "تغيرات خطيرة قد حدثت في العالم على مدى 20 عاما، وعندما تغير النظام العالمي بدا الوقت مضغوطا".ونوه بوتين في افتتاح الجلسة العامة التي تحمل عنوان: "التعددية القطبية العادلة: كيفية ضمان الأمن والتنمية للجميع"، إلى أنه "كان ينبغي أن يكون واضحا للجميع أن محاولة فرض مصالحها من قبل الدول الأقوى على الآخرين أمر غير مقبول، لكن هذا لم يحدث".وبين بوتين أن "النفوذ الغربي في العالم يحتاج دائما إلى الوقود الذي يملكه الآخرون للحفاظ على نفسه في شكل موارد طبيعية وتكنولوجية وبشرية".وتابع بوتين "لذلك، لا يمكن للغرب ببساطة أن يتوقف ولم يكن ينوي القيام بذلك. لقد تم ببساطة تجاهل حججنا ونصائحنا ودعواتنا للتعقل ومقترحاتنا".يذكر أن منتدى "فالداي" الدولي هو عبارة عن جمعية تضم خبراء أجانب وروس بارزين في مجال العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية. تأسس النادي في سبتمبر/ أيلول عام 2004.يعود اسم النادي إلى موقع المؤتمر الأول الذي انعقد في مدينة فيليكي نوفغورود الروسية، بالقرب من بحيرة فالداي.منذ عام 2014، انتقل النادي من صيغة "إخبار العالم عن روسيا" إلى العمل الموجه عمليًا على صياغة الأجندة العالمية، إلى التقييم المؤهل والموضوعي للمشاكل السياسية والاقتصادية العالمية. ويرى النادي أن أحد أهدافه الرئيسية هو توحيد النخبة الفكرية في العالم لوضع حلول للتغلب على أزمات النظام العالمي.كما أن جائزة Valdai Club (نادي فالداي) تأسست في عام 2016. أقيم حفل توزيع الجوائز الأول في عام 2017، حيث يتم تقديم الجائزة سنويا لإسهامات كبيرة في فهم وشرح التغييرات والاتجاهات التي تحدث في السياسة العالمية. يمكن التعبير عنها في منشور علمي، أو سلسلة من الخطب العامة، أو تنفيذ مشاريع بحثية أو تعليمية حول قضايا الساعة في التنمية العالمية والعلاقات الدولية.على مدار سنوات وجوده، شارك في عمل النادي أكثر من ألف ممثل عن المجتمع العلمي الدولي من 84 دولة.قد يعجبك أيضا - "عالم بلا قوى عظمى"... منتدى "فالداي" يتحدث عن تشكيل نظام دولي جديد

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روسيا, فلاديمير بوتين