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بوتين: تم إجراء آخر اختبار ناجح لصاروخ "بوريفيستنيك" المجنح
https://sputnikarabic.ae/20231005/بوتين-يتحدث-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-منذ-بدء-الهجوم-المضاد-1081694977.html
بوتين يتحدث عن خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء الهجوم المضاد
بوتين يتحدث عن خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء الهجوم المضاد
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه منذ بداية يونيو/حزيران وحده، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 90 ألف شخص وأكثر من 550 دبابة ونحو... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T15:20+0000
2023-10-05T15:45+0000
روسيا
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وقال بوتين في الجلسة العامة لنادي فالداي الدولي للحوار: "الآن، منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، هذه هي أحدث البيانات، منذ 4 يونيو وحده، فقدت الوحدات الأوكرانية بالفعل أكثر من 90 ألف شخص. هذه خسائر بشرية لا يمكن تعويضها، و557 دبابة، ونحو 1900 مدرعة ومركبات من مختلف الفئات".وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس الدولة عن ثقته في أن روسيا ستحقق الأهداف المحددة للعملية العسكرية الخاصة.وأضاف: "لدينا فهمنا الخاص لما يتحرك وكيف، ونحن نفهم أين وما يتعين علينا القيام به، وأين وما نحتاج إلى إضافته. نحن نتحرك بهدوء نحو تحقيق أهدافنا وأنا واثق من أننا سنحققها - سننفذ هذه المهام التي وضعناها لأنفسنا".
https://sputnikarabic.ae/20231005/الطيران-الروسي-يدمر-زورقا-مسيرا-أوكرانيا-في-البحر-الأسود-1081694487.html
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بوتين يتحدث عن خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء الهجوم المضاد

15:20 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 15:45 GMT 05.10.2023)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه منذ بداية يونيو/حزيران وحده، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 90 ألف شخص وأكثر من 550 دبابة ونحو 1900 مركبة مدرعة، خلال ما يسمى بالهجوم المضاد.
وقال بوتين في الجلسة العامة لنادي فالداي الدولي للحوار: "الآن، منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، هذه هي أحدث البيانات، منذ 4 يونيو وحده، فقدت الوحدات الأوكرانية بالفعل أكثر من 90 ألف شخص. هذه خسائر بشرية لا يمكن تعويضها، و557 دبابة، ونحو 1900 مدرعة ومركبات من مختلف الفئات".
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يدمر زورقا مسيرا أوكرانيا في البحر الأسود
14:54 GMT
وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس الدولة عن ثقته في أن روسيا ستحقق الأهداف المحددة للعملية العسكرية الخاصة.
وأضاف: "لدينا فهمنا الخاص لما يتحرك وكيف، ونحن نفهم أين وما يتعين علينا القيام به، وأين وما نحتاج إلى إضافته. نحن نتحرك بهدوء نحو تحقيق أهدافنا وأنا واثق من أننا سنحققها - سننفذ هذه المهام التي وضعناها لأنفسنا".
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