https://sputnikarabic.ae/20231005/دبلوماسي-لـسبوتنيك-نستعد-لعقد-اجتماع-دولي-بشأن-أوكرانيا-ومشاركة-روسيا-ضرورية-1081685069.html
دبلوماسي لـ"سبوتنيك": نستعد لعقد اجتماع دولي بشأن أوكرانيا ومشاركة روسيا ضرورية
دبلوماسي لـ"سبوتنيك": نستعد لعقد اجتماع دولي بشأن أوكرانيا ومشاركة روسيا ضرورية
أكد مصدر دبلوماسي في أنقرة، اليوم الخميس، أن تركيا تدعم وجود روسيا في المفاوضات الدولية بشأن أوكرانيا. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T10:55+0000
2023-10-05T10:55+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وأفاد المصدر الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، بأن "العمل جارٍ على عقد الاجتماع الدولي بشأن أوكرانيا في تركيا".وأضاف: "لكن لا توجد معلومات عن تواريخ محددة أو تلك المتعلقة بالمشاركين، وهذا كل ما يمكنني قوله حتى الآن".ولكن المصدر لفت إلى أنه "مع الأسف، لا يدعم جميع شركائنا هذا الموقف".وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر، أن تركيا تستعد لعقد اجتماع دولي في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث سيناقش المشاركون سبل حل النزاع في أوكرانيا وتنفيذ "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي.يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كان قد أعلن في وقت سابق، أن صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي "غير قابلة للتحقيق على الإطلاق".وأشار لافروف إلى أن الجميع يعلم ذلك، لكن الغرب ما زال يصر على أنه لا يوجد أساس آخر للسلام.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعلن زيلينسكي عن "خطة من 10 نقاط لتحقيق السلام"، ومن بينها ضمان الأمن النووي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتبادل "الأشخاص المحتجزين" وفقا لصيغة "الكل مقابل الكل"، واستعادة "الوحدة الإقليمية" لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230811/الاستسلام-طريق-السلام-روسيا-تعلق-على-طلب-بايدن-بتمويل-إضافي-لدعم-أوكرانيا-1079974499.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دبلوماسي لـ"سبوتنيك": نستعد لعقد اجتماع دولي بشأن أوكرانيا ومشاركة روسيا ضرورية
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أكد مصدر دبلوماسي في أنقرة، اليوم الخميس، أن تركيا تدعم وجود روسيا في المفاوضات الدولية بشأن أوكرانيا.
أنقرة - سبوتنيك. وأفاد المصدر الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك
"، بأن "العمل جارٍ على عقد الاجتماع الدولي بشأن أوكرانيا في تركيا".
وأضاف: "لكن لا توجد معلومات عن تواريخ محددة أو تلك المتعلقة بالمشاركين، وهذا كل ما يمكنني قوله حتى الآن".
وأوضح أنه "من جانب تركيا، تم الإعراب في الاجتماعات السابقة عن موقف واضح، وهو أن وجود الجانب الروسي ضروري لإحراز تقدم في عملية التفاوض".
ولكن المصدر لفت إلى أنه "مع الأسف، لا يدعم جميع شركائنا هذا الموقف".
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر، أن تركيا تستعد لعقد اجتماع دولي في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث سيناقش المشاركون سبل حل النزاع في أوكرانيا
وتنفيذ "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي.
يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كان قد أعلن في وقت سابق، أن صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي "غير قابلة للتحقيق على الإطلاق".
وأشار لافروف إلى أن الجميع يعلم ذلك، لكن الغرب ما زال يصر على أنه لا يوجد أساس آخر للسلام.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعلن زيلينسكي عن "خطة من 10 نقاط
لتحقيق السلام"، ومن بينها ضمان الأمن النووي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتبادل "الأشخاص المحتجزين" وفقا لصيغة "الكل مقابل الكل"، واستعادة "الوحدة الإقليمية" لأوكرانيا.