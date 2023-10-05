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https://sputnikarabic.ae/20231005/سوريا-تنكس-الأعلام-لثلاثة-أيام-حدادا-على-ضحايا-العملية-الإرهابية-في-الكلية-الحربية-1081697127.html
سوريا تنكس الأعلام لثلاثة أيام حدادا على ضحايا العملية الإرهابية في الكلية الحربية
سوريا تنكس الأعلام لثلاثة أيام حدادا على ضحايا العملية الإرهابية في الكلية الحربية
أعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي العام على ضحايا المجزرة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة بطائرات مسيرة استهدفت حفل تخريج دفعة من ضباط الكلية... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T18:16+0000
2023-10-05T18:16+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقالت رئاسة الحكومة السورية في بيان رسمي لها: "تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءا من تاريخ 6- 10 2023 على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بتاريخ 5 - 10 - 2023".وأضافت الحكومة السورية في بيانها: "تنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".وكان قد أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن صوت الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء أحياء حمص الغربية، ناجم عن اعتداء إرهابي على أحد مباني كلية العلوم الحربية، بواسطة طيران مسيّر تابع للمجموعات المسلحة.وأكد مصدر طبي في محافظة حمص: "إصابة عدد كبير من طلاب الضباط جراء الهجوم الإرهابي على حفل تخرج كلية العلوم الحربية".
https://sputnikarabic.ae/20231005/هجوم-إرهابي-بطائرات-مسيرة-يستهدف-أبنية-كلية-العلوم-الحربية-في-سوريا--عاجل-1081687105.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

سوريا تنكس الأعلام لثلاثة أيام حدادا على ضحايا العملية الإرهابية في الكلية الحربية

18:16 GMT 05.10.2023
© Sputnik . Aleksei Danitshev / الانتقال إلى بنك الصوردمشق
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik . Aleksei Danitshev
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أعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي العام على ضحايا المجزرة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة بطائرات مسيرة استهدفت حفل تخريج دفعة من ضباط الكلية الحربية في محافظة حمص، وسط البلاد.
وقالت رئاسة الحكومة السورية في بيان رسمي لها: "تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءا من تاريخ 6- 10 2023 على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بتاريخ 5 - 10 - 2023".
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11:30 GMT
وأضافت الحكومة السورية في بيانها: "تنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".
وكان قد أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن صوت الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء أحياء حمص الغربية، ناجم عن اعتداء إرهابي على أحد مباني كلية العلوم الحربية، بواسطة طيران مسيّر تابع للمجموعات المسلحة.
وأكد مصدر طبي في محافظة حمص: "إصابة عدد كبير من طلاب الضباط جراء الهجوم الإرهابي على حفل تخرج كلية العلوم الحربية".
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