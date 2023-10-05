عربي
القوات الروسية تقضي على أكثر من 35 عسكريا أوكرانيا في اتجاه زابوروجيه
https://sputnikarabic.ae/20231005/هجوم-إرهابي-بطائرات-مسيرة-يستهدف-أبنية-كلية-العلوم-الحربية-في-سوريا--عاجل-1081687105.html
هجوم إرهابي بطائرات مسيرة يستهدف أبنية كلية العلوم الحربية في سوريا- عاجل
هجوم إرهابي بطائرات مسيرة يستهدف أبنية كلية العلوم الحربية في سوريا- عاجل
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن صوت الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء أحياء حمص الغربية، ناجم عن اعتداء إرهابي على أحد مباني كلية... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T11:30+0000
2023-10-05T11:39+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/14/1050485758_0:270:1440:1080_1920x0_80_0_0_cbc196c8422b776f780c2fd3dbfa0cea.gif
أكد مصدر طبي في محافظة حمص لـ"سبوتنيك": "إصابة عدد كبير من طلاب الضباط جراء الهجوم الإرهابي على حفل تخرج كلية العلوم الحربية".وأفاد مراسل سبوتنيك في حمص بوصول سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار والبدء بنقل المصابين إلى مشفى حمص العسكري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/14/1050485758_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_ce5a15ec24cf3a3e0631ac61877e01c9.gif
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

هجوم إرهابي بطائرات مسيرة يستهدف أبنية كلية العلوم الحربية في سوريا- عاجل

11:30 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 11:39 GMT 05.10.2023)
© Sputnik . Ali Hashemتفجير يستهدف حافلة مبيت عسكري في دمشق، سوريا 20 أكتوبر 2021
تفجير يستهدف حافلة مبيت عسكري في دمشق، سوريا 20 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن صوت الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء أحياء حمص الغربية، ناجم عن اعتداء إرهابي على أحد مباني كلية العلوم الحربية، بواسطة طيران مسيّر تابع للمجموعات المسلحة.
أكد مصدر طبي في محافظة حمص لـ"سبوتنيك": "إصابة عدد كبير من طلاب الضباط جراء الهجوم الإرهابي على حفل تخرج كلية العلوم الحربية".
وأفاد مراسل سبوتنيك في حمص بوصول سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار والبدء بنقل المصابين إلى مشفى حمص العسكري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала