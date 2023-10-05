https://sputnikarabic.ae/20231005/هجوم-إرهابي-بطائرات-مسيرة-يستهدف-أبنية-كلية-العلوم-الحربية-في-سوريا--عاجل-1081687105.html
هجوم إرهابي بطائرات مسيرة يستهدف أبنية كلية العلوم الحربية في سوريا- عاجل
هجوم إرهابي بطائرات مسيرة يستهدف أبنية كلية العلوم الحربية في سوريا- عاجل
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن صوت الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء أحياء حمص الغربية، ناجم عن اعتداء إرهابي على أحد مباني كلية... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T11:30+0000
2023-10-05T11:30+0000
2023-10-05T11:39+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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أكد مصدر طبي في محافظة حمص لـ"سبوتنيك": "إصابة عدد كبير من طلاب الضباط جراء الهجوم الإرهابي على حفل تخرج كلية العلوم الحربية".وأفاد مراسل سبوتنيك في حمص بوصول سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار والبدء بنقل المصابين إلى مشفى حمص العسكري.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
هجوم إرهابي بطائرات مسيرة يستهدف أبنية كلية العلوم الحربية في سوريا- عاجل
11:30 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 11:39 GMT 05.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن صوت الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء أحياء حمص الغربية، ناجم عن اعتداء إرهابي على أحد مباني كلية العلوم الحربية، بواسطة طيران مسيّر تابع للمجموعات المسلحة.
أكد مصدر طبي في محافظة حمص لـ"سبوتنيك": "إصابة عدد كبير من طلاب الضباط جراء الهجوم الإرهابي على حفل تخرج كلية العلوم الحربية".
وأفاد مراسل سبوتنيك في حمص بوصول سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار والبدء بنقل المصابين إلى مشفى حمص العسكري.