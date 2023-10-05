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مسؤول في قوى الأمن الداخلي اللبناني يكشف تفاصيل عمليات خطف النازحين السوريين
مسؤول في قوى الأمن الداخلي اللبناني يكشف تفاصيل عمليات خطف النازحين السوريين
كشف مسؤول العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي اللبناني، العميد جوزف مسلّم، عن تفاصيل عمليات خطف السوريين وإيهامهم بالسفر الى أوروبا، وقال إن هذه العصابات... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T08:14+0000
2023-10-05T08:14+0000
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وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، شرح العميد مسلّم أن أفراد العصابة يقومون بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم مكتب سفر يؤمّن رحلات إلى أوروبا وأمريكا الشمالية بطريقة شرعية أو ربما غير شرعية مقابل مبلغ معيّن، بعدها يتم تحديد نقاط التقاء معروفة وآمنة لنقلهم منها عبر منطقة الهرمل إلى الداخل السوري، حيث ينقطع الاتصال بين المخطوفين وأهلهم وتبدأ عملية إرسال صور تعذيب مهينة للأهل للضغط عليهم من أجل دفع الفدية بسرعة.ونبّه مسلّم إلى المناورات الاحتيالية التي تعتمدها العصابات، ودعا كل المتضررين من عمليات مشابهة إلى تقديم شكوى لتقوم الأجهزة الأمنية بالملاحقة.
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان

مسؤول في قوى الأمن الداخلي اللبناني يكشف تفاصيل عمليات خطف النازحين السوريين

08:14 GMT 05.10.2023
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الانتقال إلى بنك الصورمخيم للاجئين السوريين على ضفة نهر الليطاني في لبنان
مخيم للاجئين السوريين على ضفة نهر الليطاني في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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كشف مسؤول العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي اللبناني، العميد جوزف مسلّم، عن تفاصيل عمليات خطف السوريين وإيهامهم بالسفر الى أوروبا، وقال إن هذه العصابات منظمة وخطيرة جدا وطريقة التخطيط حديثة.
وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، شرح العميد مسلّم أن أفراد العصابة يقومون بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم مكتب سفر يؤمّن رحلات إلى أوروبا وأمريكا الشمالية بطريقة شرعية أو ربما غير شرعية مقابل مبلغ معيّن، بعدها يتم تحديد نقاط التقاء معروفة وآمنة لنقلهم منها عبر منطقة الهرمل إلى الداخل السوري، حيث ينقطع الاتصال بين المخطوفين وأهلهم وتبدأ عملية إرسال صور تعذيب مهينة للأهل للضغط عليهم من أجل دفع الفدية بسرعة.

وعن عمليات الابتزاز الجنسي، أشار العميد مسلّم إلى أن هذه الجريمة عادة ما تنفّذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلنا توقيف أكثر من عصابة خطف من خلال المتابعة التقنية من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية التي تقوم بالتنسيق والتعامل الكامل في هذا الملف، لافتا إلى أن هذه العمليات كانت قد تراجعت قبل أن تعود وترتفع نسبتها في لبنان.

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ونبّه مسلّم إلى المناورات الاحتيالية التي تعتمدها العصابات، ودعا كل المتضررين من عمليات مشابهة إلى تقديم شكوى لتقوم الأجهزة الأمنية بالملاحقة.
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