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https://sputnikarabic.ae/20231005/مكتب-التسجيل-والتجنيد-العسكري-في-أوكرانيا-يصدر-بيانا-حول-التعبئة-1081702863.html
مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في أوكرانيا يصدر بيانا حول التعبئة
مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في أوكرانيا يصدر بيانا حول التعبئة
قال رومان إستومين، المتحدث باسم مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في منطقة بولتافا الأوكرانية، إن كل رجل في أوكرانيا يجب أن يدرك بأنه من المرجح أن يقاتل. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T20:39+0000
2023-10-05T20:39+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأضاف إستومين: "إذا تحدثنا عن الجميع باعتبارهم مجموع سكان أوكرانيا، فمن غير المرجح (أنهم سيقاتلون). ولكن إذا أخذنا على وجه التحديد المواطنين المسؤولين عن الخدمة العسكرية، فمن الممكن تماما. أود أن أقول هذا: كل رجل "يجب أن يفهم أنه، على الأرجح، سيتعين علينا الدفاع عن وطننا بالسلاح بأيدينا"، حسبما ذكرت صحيفة "سترانا.أو" الأوكرانية.وكان قد صرح فلاديسلاف سيليزنيف، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، في أغسطس/ آب، أن إمكانات التعبئة في أوكرانيا لا تزال تسمح بتجنيد إضافي في الجيش دون تغيير التشريعات. كما صرح وزير الدفاع الأوكراني السابق، أليكسي ريزنيكوف، أن خطة التعبئة التي وافق عليها البرلمان لم يتم تنفيذها بالكامل.وفي أوكرانيا، يسري نظام الأحكام العرفية ومرسوم التعبئة العامة منذ فبراير/ شباط 2022، ويُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة أوكرانيا. ويخضع المتهرب من الخدمة العسكرية للمسؤولية الجنائية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20231005/بوتين-يتحدث-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-منذ-بدء-الهجوم-المضاد-1081694977.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في أوكرانيا يصدر بيانا حول التعبئة

20:39 GMT 05.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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قال رومان إستومين، المتحدث باسم مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في منطقة بولتافا الأوكرانية، إن كل رجل في أوكرانيا يجب أن يدرك بأنه من المرجح أن يقاتل.
وأضاف إستومين: "إذا تحدثنا عن الجميع باعتبارهم مجموع سكان أوكرانيا، فمن غير المرجح (أنهم سيقاتلون). ولكن إذا أخذنا على وجه التحديد المواطنين المسؤولين عن الخدمة العسكرية، فمن الممكن تماما. أود أن أقول هذا: كل رجل "يجب أن يفهم أنه، على الأرجح، سيتعين علينا الدفاع عن وطننا بالسلاح بأيدينا"، حسبما ذكرت صحيفة "سترانا.أو" الأوكرانية.
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وكان قد صرح فلاديسلاف سيليزنيف، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، في أغسطس/ آب، أن إمكانات التعبئة في أوكرانيا لا تزال تسمح بتجنيد إضافي في الجيش دون تغيير التشريعات. كما صرح وزير الدفاع الأوكراني السابق، أليكسي ريزنيكوف، أن خطة التعبئة التي وافق عليها البرلمان لم يتم تنفيذها بالكامل.
وفي أوكرانيا، يسري نظام الأحكام العرفية ومرسوم التعبئة العامة منذ فبراير/ شباط 2022، ويُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة أوكرانيا. ويخضع المتهرب من الخدمة العسكرية للمسؤولية الجنائية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.
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