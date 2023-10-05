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https://sputnikarabic.ae/20231005/وزير-الصحة-السوري-مقتل-80-وإصابة-240-في-حصيلة-غير-نهائية-لاعتداء-حفل-تخرج-الكلية-الحربية-1081698462.html
وزير الصحة السوري: مقتل 80 وإصابة 240 في حصيلة غير نهائية للاعتداء على حفل تخرج الكلية الحربية
وزير الصحة السوري: مقتل 80 وإصابة 240 في حصيلة غير نهائية للاعتداء على حفل تخرج الكلية الحربية
أعلن وزير الصحة السوري، حسن الغباش، اليوم الخميس، مقتل 80 شخصاً وإصابة 240، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية للاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T19:27+0000
2023-10-05T19:33+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال الغباش، في تصريح للصحفيين، إن "العمل الإرهابي في الكلية الحربية بحمص أدى إلى مقتل 80 شخصا و240 مصاباً بينهم نساء وأطفال في حصيلة غير نهائية".وفي وقت سابق من اليوم، طالبت وزارة الخارجية السورية كلاً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الاعتداء، متوعدة التنظيمات الإرهابية بالرد.وكانت طائرات مسيرة انفجرت في ساحة القادسية التي تشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية في حمص، وذلك بعد دقائق من انتهاء الحفل ومغادرة كبار الضباط وعلى رأسهم وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، مكان الحفل. وتم الاعتداء أثناء قيام الضباط المتخرجين وعائلاتهم بالتقاط صور تذكارية للحفل.
https://sputnikarabic.ae/20231005/سوريا-تنكس-الأعلام-لثلاثة-أيام-حدادا-على-ضحايا-العملية-الإرهابية-في-الكلية-الحربية-1081697127.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

وزير الصحة السوري: مقتل 80 وإصابة 240 في حصيلة غير نهائية للاعتداء على حفل تخرج الكلية الحربية

19:27 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 19:33 GMT 05.10.2023)
© Osama Diopأسواق حمص الأثرية
أسواق حمص الأثرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Osama Diop
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أعلن وزير الصحة السوري، حسن الغباش، اليوم الخميس، مقتل 80 شخصاً وإصابة 240، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية للاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص وسط البلاد.
وقال الغباش، في تصريح للصحفيين، إن "العمل الإرهابي في الكلية الحربية بحمص أدى إلى مقتل 80 شخصا و240 مصاباً بينهم نساء وأطفال في حصيلة غير نهائية".
وفي وقت سابق من اليوم، طالبت وزارة الخارجية السورية كلاً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الاعتداء، متوعدة التنظيمات الإرهابية بالرد.
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
سوريا تنكس الأعلام لثلاثة أيام حدادا على ضحايا العملية الإرهابية في الكلية الحربية
18:16 GMT
وكانت طائرات مسيرة انفجرت في ساحة القادسية التي تشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية في حمص، وذلك بعد دقائق من انتهاء الحفل ومغادرة كبار الضباط وعلى رأسهم وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، مكان الحفل. وتم الاعتداء أثناء قيام الضباط المتخرجين وعائلاتهم بالتقاط صور تذكارية للحفل.
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