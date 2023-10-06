https://sputnikarabic.ae/20231006/المدفعية-الروسية-تدك-مواقع-المسلحين-الأوكرانيين-في-دونيتسك-فيديو-1081709168.html
المدفعية الروسية تدك مواقع المسلحين الأوكرانيين في دونيتسك... فيديو
المدفعية الروسية تدك مواقع المسلحين الأوكرانيين في دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا لاستهداف قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، معاقل المسلحين الأوكرانيين على محور سبورنوي في دونيتسك. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T09:22+0000
2023-10-06T09:22+0000
2023-10-06T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
رصد عسكري
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ويحتوي الفيديو على مشاهد واضحة، مصورة بواسطة طائرات مسيّرة، تبيّن دقة المدفعية الروسية أثناء رميها النيران على أوكار المسلحين في دونيتسك.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، أنه تم إسقاط 27 طائرة دون طيار في مناطق كريمينتس، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبروليتاركا في مقاطعة خيرسون، وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، وتافولزانكا في مقاطعة خاركوف، وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, روسيا, رصد عسكري
سلاح روسيا, روسيا, رصد عسكري
المدفعية الروسية تدك مواقع المسلحين الأوكرانيين في دونيتسك... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا لاستهداف قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، معاقل المسلحين الأوكرانيين على محور سبورنوي في دونيتسك.
ويحتوي الفيديو على مشاهد واضحة، مصورة بواسطة طائرات مسيّرة، تبيّن دقة المدفعية الروسية أثناء رميها النيران على أوكار المسلحين في دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، أنه تم إسقاط 27 طائرة دون طيار في مناطق كريمينتس، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبروليتاركا في مقاطعة خيرسون، وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، وتافولزانكا في مقاطعة خاركوف، وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية.