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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231006/المدفعية-الروسية-تدك-مواقع-المسلحين-الأوكرانيين-في-دونيتسك-فيديو-1081709168.html
المدفعية الروسية تدك مواقع المسلحين الأوكرانيين في دونيتسك... فيديو
المدفعية الروسية تدك مواقع المسلحين الأوكرانيين في دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا لاستهداف قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، معاقل المسلحين الأوكرانيين على محور سبورنوي في دونيتسك. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T09:22+0000
2023-10-06T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
رصد عسكري
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ويحتوي الفيديو على مشاهد واضحة، مصورة بواسطة طائرات مسيّرة، تبيّن دقة المدفعية الروسية أثناء رميها النيران على أوكار المسلحين في دونيتسك.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، أنه تم إسقاط 27 طائرة دون طيار في مناطق كريمينتس، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبروليتاركا في مقاطعة خيرسون، وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، وتافولزانكا في مقاطعة خاركوف، وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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سلاح روسيا, روسيا, رصد عسكري
سلاح روسيا, روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية تدك مواقع المسلحين الأوكرانيين في دونيتسك... فيديو

09:22 GMT 06.10.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورعمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا لاستهداف قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، معاقل المسلحين الأوكرانيين على محور سبورنوي في دونيتسك.
ويحتوي الفيديو على مشاهد واضحة، مصورة بواسطة طائرات مسيّرة، تبيّن دقة المدفعية الروسية أثناء رميها النيران على أوكار المسلحين في دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، أنه تم إسقاط 27 طائرة دون طيار في مناطق كريمينتس، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبروليتاركا في مقاطعة خيرسون، وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، وتافولزانكا في مقاطعة خاركوف، وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:32 GMT
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