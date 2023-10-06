https://sputnikarabic.ae/20231006/برلماني-لبناني-يعزو-عدم-انتخاب-رئيس-للجمهورية-إلى-رفض-الحوار-1081712310.html

برلماني لبناني يعزو عدم انتخاب رئيس للجمهورية إلى "رفض الحوار"

برلماني لبناني يعزو عدم انتخاب رئيس للجمهورية إلى "رفض الحوار"

حمّل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب، قاسم هاشم، مَن "يرفض مبدأ الحوار مسؤولية عدم انتخاب رئيس جمهورية في لبنان". 06.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال هاشم في حديث لـ "سبوتنيك": "للأسف البعض ما زال على مكابرته وتعنته برفض مبدأ الحوار".وأشار إلى أن "حالة الاستعصاء التي نواجهها واحدة من الأزمات التي لطالما تعرّض لها لبنان، لكن دائما كانت تحصل المعالجات والتسويات عبر حوار وطني لكن يبدو أن رهانات البعض بغير اتجاهات وهذا يحتاج إلى بعض الكلام المنطقي البعيد عن الحسابات الصغيرة".واعتبر هاشم أن "لبنان لا يمكن أن يحسن وضعه ويواجه التحديات التي يمر بها إلا بإرادة وقرار داخلي".هاشم طالب بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من "حدودنا الجنوبية" وتناول ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، معتبرًا أن موضوع الحدود "لا يحتاج إلى ترسيم فهناك ترسيم 1923 واتفاقية الهدنة وهناك نقاط معينة يجب توفيرها".أما مصير قرية الغجر، فقال هاشم إنه يحتاج إلى "تطبيق القرار 1701 لا أكثر ولا أقل إذا كان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية حريصان على هيبتهما وعلى الالتزام بقراراتهم".

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