عربي
https://sputnikarabic.ae/20231006/برلماني-لبناني-يعزو-عدم-انتخاب-رئيس-للجمهورية-إلى-رفض-الحوار-1081712310.html
برلماني لبناني يعزو عدم انتخاب رئيس للجمهورية إلى "رفض الحوار"
برلماني لبناني يعزو عدم انتخاب رئيس للجمهورية إلى "رفض الحوار"
حمّل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب، قاسم هاشم، مَن "يرفض مبدأ الحوار مسؤولية عدم انتخاب رئيس جمهورية في لبنان". 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T11:16+0000
2023-10-06T11:16+0000
لبنان
أخبار لبنان
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072466512_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c4fdd5c673d122baed5fc6549ea9b0c.jpg
وقال هاشم في حديث لـ "سبوتنيك": "للأسف البعض ما زال على مكابرته وتعنته برفض مبدأ الحوار".وأشار إلى أن "حالة الاستعصاء التي نواجهها واحدة من الأزمات التي لطالما تعرّض لها لبنان، لكن دائما كانت تحصل المعالجات والتسويات عبر حوار وطني لكن يبدو أن رهانات البعض بغير اتجاهات وهذا يحتاج إلى بعض الكلام المنطقي البعيد عن الحسابات الصغيرة".واعتبر هاشم أن "لبنان لا يمكن أن يحسن وضعه ويواجه التحديات التي يمر بها إلا بإرادة وقرار داخلي".هاشم طالب بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من "حدودنا الجنوبية" وتناول ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، معتبرًا أن موضوع الحدود "لا يحتاج إلى ترسيم فهناك ترسيم 1923 واتفاقية الهدنة وهناك نقاط معينة يجب توفيرها".أما مصير قرية الغجر، فقال هاشم إنه يحتاج إلى "تطبيق القرار 1701 لا أكثر ولا أقل إذا كان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية حريصان على هيبتهما وعلى الالتزام بقراراتهم".
https://sputnikarabic.ae/20231005/رئيس-لجنة-الخارجية-النيابية-في-لبنان-لقاء-قريب-بين-وزيري-الخارجية-اللبناني-والسوري-حول-النزوح-1081679470.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072466512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20bb9d45d9c616c53847c284989b651a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك

برلماني لبناني يعزو عدم انتخاب رئيس للجمهورية إلى "رفض الحوار"

11:16 GMT 06.10.2023
© AFP 2023 / IBRAHIM AMROلبنان - البرلمان اللبناني
لبنان - البرلمان اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© AFP 2023 / IBRAHIM AMRO
تابعنا عبرTelegramNabd
حمّل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب، قاسم هاشم، مَن "يرفض مبدأ الحوار مسؤولية عدم انتخاب رئيس جمهورية في لبنان".
وقال هاشم في حديث لـ "سبوتنيك": "للأسف البعض ما زال على مكابرته وتعنته برفض مبدأ الحوار".
وأشار إلى أن "حالة الاستعصاء التي نواجهها واحدة من الأزمات التي لطالما تعرّض لها لبنان، لكن دائما كانت تحصل المعالجات والتسويات عبر حوار وطني لكن يبدو أن رهانات البعض بغير اتجاهات وهذا يحتاج إلى بعض الكلام المنطقي البعيد عن الحسابات الصغيرة".
واعتبر هاشم أن "لبنان لا يمكن أن يحسن وضعه ويواجه التحديات التي يمر بها إلا بإرادة وقرار داخلي".
مخيم للاجئين السوريين على ضفة نهر الليطاني في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
رئيس لجنة الخارجية النيابية في لبنان: لقاء قريب بين وزيري الخارجية اللبناني والسوري حول النزوح
أمس, 08:17 GMT

نحتاج إلى تلاقي وطني لنفتش عن حل للأزمة الرئاسية اللبنانية"، مشددًا على أن دعوات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لحوار خارج أي شروط ولبحث المواصفات التي تنطبق على شخصية كانت "لينة إلى أقصى الحدود، مَن رفضها فوّت الفرصة على اللبنانيين.

هاشم طالب بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من "حدودنا الجنوبية" وتناول ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، معتبرًا أن موضوع الحدود "لا يحتاج إلى ترسيم فهناك ترسيم 1923 واتفاقية الهدنة وهناك نقاط معينة يجب توفيرها".
أما مصير قرية الغجر، فقال هاشم إنه يحتاج إلى "تطبيق القرار 1701 لا أكثر ولا أقل إذا كان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية حريصان على هيبتهما وعلى الالتزام بقراراتهم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала