https://sputnikarabic.ae/20231006/رئيس-المفوضية-الأوروبية-السابق-أوكرانيا-دولة-فاسدة-بجميع-المقاييس-1081718686.html
رئيس المفوضية الأوروبية السابق: أوكرانيا دولة فاسدة بجميع المقاييس
رئيس المفوضية الأوروبية السابق: أوكرانيا دولة فاسدة بجميع المقاييس
حذّر رئيس المفوضية الأوروبية السابق، جان كلود يونكر، من مغبة التسرع بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياها بالفاسدة. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T14:09+0000
2023-10-06T14:09+0000
2023-10-06T14:10+0000
العالم
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وأوضح يونكر في مقابلة مع صحيفة ألمانية، أن "أي شخص له علاقة بأوكرانيا يعرف أنها دولة فاسدة على جميع مستويات المجتمع، وتحتاج إلى عمليات إصلاح داخلية ضخمة".وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مر بتجارب سيئة فيما يتعلق بسيادة القانون مع بعض "الأعضاء الجدد المزعومين"، لذا لا ينبغي أن يحدث هذا مجددا.وأكدّ يونكر لصحيفة "Augsburger Allgemeine" الألمانية، أن "إطلاق وعود كاذبة للأوكرانيين فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لن يكون مفيدا لا للاتحاد ولا لأوكرانيا".وشدد على أن الدول الطامحة بعضوية الاتحاد الأوروبي مثل أوكرانيا ومولدوفا يجب أن تحدث إصلاحات داخلية، وأن تحصل على دعم "الأغلبية المؤهلة".وتواجه أوكرانيا منذ سنوات أسئلة بشأن سجلها في مكافحة الفساد.وأيّد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 (بشروط محددة). وقال ميشيل لصحيفة "شبيغل" الألمانية، إن "أوكرانيا يمكن أن تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030، إذا قام الجانبان بواجبهما". ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تسريع عمليات صنع القرار.
https://sputnikarabic.ae/20231006/فيديو-يظهر-اختلافا-من-نوع-آخر-بين-بوتين-وبايدن-فيديو-1081710723.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
رئيس المفوضية الأوروبية السابق: أوكرانيا دولة فاسدة بجميع المقاييس
14:09 GMT 06.10.2023 (تم التحديث: 14:10 GMT 06.10.2023) تابعنا عبر
حذّر رئيس المفوضية الأوروبية السابق، جان كلود يونكر، من مغبة التسرع بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياها بالفاسدة.
وأوضح يونكر في مقابلة مع صحيفة ألمانية، أن "أي شخص له علاقة بأوكرانيا يعرف أنها دولة فاسدة على جميع مستويات المجتمع، وتحتاج إلى عمليات إصلاح داخلية ضخمة".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مر بتجارب سيئة فيما يتعلق بسيادة القانون مع بعض "الأعضاء الجدد المزعومين"، لذا لا ينبغي أن يحدث هذا مجددا.
وأكدّ يونكر لصحيفة "Augsburger Allgemeine" الألمانية، أن "إطلاق وعود كاذبة للأوكرانيين فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لن يكون مفيدا لا للاتحاد ولا لأوكرانيا".
وشدد على أن الدول الطامحة بعضوية الاتحاد الأوروبي
مثل أوكرانيا ومولدوفا يجب أن تحدث إصلاحات داخلية، وأن تحصل على دعم "الأغلبية المؤهلة".
وتواجه أوكرانيا منذ سنوات أسئلة بشأن سجلها في مكافحة الفساد.
وأيّد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 (بشروط محددة).
وقال ميشيل لصحيفة "شبيغل" الألمانية، إن "أوكرانيا يمكن أن تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030، إذا قام الجانبان بواجبهما". ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تسريع عمليات صنع القرار.