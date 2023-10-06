https://sputnikarabic.ae/20231006/مجلس-الوزراء-الروسي-يوافق-على-إجراء-خاص-مؤقت-لدخول-مواطني-أوكرانيا-إلى-روسيا-1081726320.html
مجلس الوزراء الروسي يوافق على إجراء خاص مؤقت لدخول مواطني أوكرانيا إلى روسيا
مجلس الوزراء الروسي يوافق على إجراء خاص مؤقت لدخول مواطني أوكرانيا إلى روسيا
وافقت حكومة روسيا على إجراء مؤقت لدخول المواطنين الأوكرانيين إلى روسيا من دول ثالثة، اعتبارًا من منتصف ليل 16 أكتوبر/ تشرين الأول، بحيث إنهم لن يتمكنوا من دخول... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T17:39+0000
2023-10-06T17:39+0000
2023-10-06T17:39+0000
روسيا
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لا ينطبق الإجراء المؤقت الجديد لدخول المواطنين الأوكرانيين إلى روسيا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا والذين يسافرون من دول ثالثة بشكل مستقل أو برفقة روس، وفقًا للوثيقة التي حصلت عليها "سبوتنيك".وتظل إجراءات دخول المواطنين الأوكرانيين الموجودين في المناطق الجديدة المنضمة إلى روسيا كما هي بعد إدخال إجراء مؤقت جديد لدخول الأوكرانيين الذين يصلون إلى روسيا من دول ثالثة.وجاء في الوثيقة: "إن الإجراء المعمول به بالنسبة لمواطني أوكرانيا الموجودين على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بما في ذلك منطقة العملية العسكرية الخاصة، لم يتغير. إنهم يدخلون روسيا عبر نقاط التفتيش الموجودة في الحدود الإدارية في بلادنا والأقاليم المجاورة".
https://sputnikarabic.ae/20231006/رئيس-المفوضية-الأوروبية-السابق-أوكرانيا-دولة-فاسدة-بجميع-المقاييس-1081718686.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مجلس الوزراء الروسي يوافق على إجراء خاص مؤقت لدخول مواطني أوكرانيا إلى روسيا
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وافقت حكومة روسيا على إجراء مؤقت لدخول المواطنين الأوكرانيين إلى روسيا من دول ثالثة، اعتبارًا من منتصف ليل 16 أكتوبر/ تشرين الأول، بحيث إنهم لن يتمكنوا من دخول البلاد إلا عبر نقطة تفتيش لودونكا للسيارات في منطقة بسكوف أو عبر مطار شيريميتيفو.
لا ينطبق الإجراء المؤقت الجديد لدخول المواطنين الأوكرانيين إلى روسيا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا والذين يسافرون من دول ثالثة بشكل مستقل أو برفقة روس، وفقًا للوثيقة التي حصلت عليها "سبوتنيك".
وتظل إجراءات دخول المواطنين الأوكرانيين الموجودين في المناطق الجديدة المنضمة إلى روسيا كما هي بعد إدخال إجراء مؤقت جديد لدخول الأوكرانيين الذين يصلون إلى روسيا من دول ثالثة.
وجاء في الوثيقة: "إن الإجراء المعمول به بالنسبة لمواطني أوكرانيا الموجودين على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بما في ذلك منطقة العملية العسكرية الخاصة، لم يتغير. إنهم يدخلون روسيا عبر نقاط التفتيش الموجودة في الحدود الإدارية في بلادنا والأقاليم المجاورة".