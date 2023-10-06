عربي
https://sputnikarabic.ae/20231006/مجلس-الوزراء-الروسي-يوافق-على-إجراء-خاص-مؤقت-لدخول-مواطني-أوكرانيا-إلى-روسيا-1081726320.html
مجلس الوزراء الروسي يوافق على إجراء خاص مؤقت لدخول مواطني أوكرانيا إلى روسيا
مجلس الوزراء الروسي يوافق على إجراء خاص مؤقت لدخول مواطني أوكرانيا إلى روسيا
وافقت حكومة روسيا على إجراء مؤقت لدخول المواطنين الأوكرانيين إلى روسيا من دول ثالثة، اعتبارًا من منتصف ليل 16 أكتوبر/ تشرين الأول، بحيث إنهم لن يتمكنوا من دخول... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T17:39+0000
2023-10-06T17:39+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/14/1058896518_0:0:3420:1924_1920x0_80_0_0_284cd08909c5212d8db44eea7d21be96.jpg
لا ينطبق الإجراء المؤقت الجديد لدخول المواطنين الأوكرانيين إلى روسيا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا والذين يسافرون من دول ثالثة بشكل مستقل أو برفقة روس، وفقًا للوثيقة التي حصلت عليها "سبوتنيك".وتظل إجراءات دخول المواطنين الأوكرانيين الموجودين في المناطق الجديدة المنضمة إلى روسيا كما هي بعد إدخال إجراء مؤقت جديد لدخول الأوكرانيين الذين يصلون إلى روسيا من دول ثالثة.وجاء في الوثيقة: "إن الإجراء المعمول به بالنسبة لمواطني أوكرانيا الموجودين على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بما في ذلك منطقة العملية العسكرية الخاصة، لم يتغير. إنهم يدخلون روسيا عبر نقاط التفتيش الموجودة في الحدود الإدارية في بلادنا والأقاليم المجاورة".
https://sputnikarabic.ae/20231006/رئيس-المفوضية-الأوروبية-السابق-أوكرانيا-دولة-فاسدة-بجميع-المقاييس-1081718686.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/14/1058896518_689:0:3420:2048_1920x0_80_0_0_ff80d26e46c814ac7717949dbd11b06e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مجلس الوزراء الروسي يوافق على إجراء خاص مؤقت لدخول مواطني أوكرانيا إلى روسيا

17:39 GMT 06.10.2023
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصوروصول لاجئين من دونباس إلى روسيا
وصول لاجئين من دونباس إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
وافقت حكومة روسيا على إجراء مؤقت لدخول المواطنين الأوكرانيين إلى روسيا من دول ثالثة، اعتبارًا من منتصف ليل 16 أكتوبر/ تشرين الأول، بحيث إنهم لن يتمكنوا من دخول البلاد إلا عبر نقطة تفتيش لودونكا للسيارات في منطقة بسكوف أو عبر مطار شيريميتيفو.
لا ينطبق الإجراء المؤقت الجديد لدخول المواطنين الأوكرانيين إلى روسيا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا والذين يسافرون من دول ثالثة بشكل مستقل أو برفقة روس، وفقًا للوثيقة التي حصلت عليها "سبوتنيك".
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
رئيس المفوضية الأوروبية السابق: أوكرانيا دولة فاسدة بجميع المقاييس
14:09 GMT
وتظل إجراءات دخول المواطنين الأوكرانيين الموجودين في المناطق الجديدة المنضمة إلى روسيا كما هي بعد إدخال إجراء مؤقت جديد لدخول الأوكرانيين الذين يصلون إلى روسيا من دول ثالثة.
وجاء في الوثيقة: "إن الإجراء المعمول به بالنسبة لمواطني أوكرانيا الموجودين على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بما في ذلك منطقة العملية العسكرية الخاصة، لم يتغير. إنهم يدخلون روسيا عبر نقاط التفتيش الموجودة في الحدود الإدارية في بلادنا والأقاليم المجاورة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала