https://sputnikarabic.ae/20231006/مصدر-يعلق-على-تقارير-إعلامية-تحدثت-عن-انسحاب-قوات-حفظ-السلام-من-قره-باغ-1081724582.html
مصدر يعلق على تقارير إعلامية تحدثت عن انسحاب قوات حفظ السلام من قره باغ
مصدر يعلق على تقارير إعلامية تحدثت عن انسحاب قوات حفظ السلام من قره باغ
صرح مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو لا تناقش مع باكو ويريفان سحب قوات حفظ السلام الروسية من قره باغ. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T15:53+0000
2023-10-06T15:53+0000
2023-10-06T15:53+0000
العالم
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وقال: "المعلومات الواردة في عدد من وسائل الإعلام بأن وفد وزارة الدفاع الروسية يناقش في باكو أو يريفان سحب قوات حفظ السلام الروسية من قره باغ لا تتوافق مع الواقع".وأضاف: "نحن نتحدث عن اتصالات مخطط لها بشأن الأنشطة الحالية لوحدة حفظ السلام الروسية".وفي 19 سبتمبر/أيلول، شنت أذربيجان عملية عسكرية في قره باغ، ووصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب ذات طبيعة محلية". ووصفت يريفان هذه الأعمال بالعدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمينية في قره باغ. وبعد يوم واحد، ومن خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، ومن بين شروط الهدنة، على وجه الخصوص، تم تحديد نزع سلاح التشكيلات الأرمنية.
https://sputnikarabic.ae/20231002/وزارة-الدفاع-استهداف-دورية-روسية-أذربيجانية-مشتركة-في-قره-باغ-دون-وقوع-إصابات-1081604296.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصدر يعلق على تقارير إعلامية تحدثت عن انسحاب قوات حفظ السلام من قره باغ
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صرح مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو لا تناقش مع باكو ويريفان سحب قوات حفظ السلام الروسية من قره باغ.
وقال: "المعلومات الواردة في عدد من وسائل الإعلام بأن وفد وزارة الدفاع الروسية يناقش في باكو أو يريفان سحب قوات حفظ السلام الروسية من قره باغ لا تتوافق مع الواقع".
وأضاف: "نحن نتحدث عن اتصالات مخطط لها بشأن الأنشطة الحالية لوحدة حفظ السلام الروسية".
وفي 19 سبتمبر/أيلول، شنت أذربيجان عملية عسكرية في قره باغ، ووصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب ذات طبيعة محلية". ووصفت يريفان هذه الأعمال بالعدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمينية في قره باغ. وبعد يوم واحد، ومن خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، ومن بين شروط الهدنة، على وجه الخصوص، تم تحديد نزع سلاح التشكيلات الأرمنية.