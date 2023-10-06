عربي
https://sputnikarabic.ae/20231006/مصدر-يعلق-على-تقارير-إعلامية-تحدثت-عن-انسحاب-قوات-حفظ-السلام-من-قره-باغ-1081724582.html
مصدر يعلق على تقارير إعلامية تحدثت عن انسحاب قوات حفظ السلام من قره باغ
مصدر يعلق على تقارير إعلامية تحدثت عن انسحاب قوات حفظ السلام من قره باغ
صرح مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو لا تناقش مع باكو ويريفان سحب قوات حفظ السلام الروسية من قره باغ. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T15:53+0000
2023-10-06T15:53+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081371698_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_97beebf71f9539d38213e848ae9bc24f.jpg
وقال: "المعلومات الواردة في عدد من وسائل الإعلام بأن وفد وزارة الدفاع الروسية يناقش في باكو أو يريفان سحب قوات حفظ السلام الروسية من قره باغ لا تتوافق مع الواقع".وأضاف: "نحن نتحدث عن اتصالات مخطط لها بشأن الأنشطة الحالية لوحدة حفظ السلام الروسية".وفي 19 سبتمبر/أيلول، شنت أذربيجان عملية عسكرية في قره باغ، ووصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب ذات طبيعة محلية". ووصفت يريفان هذه الأعمال بالعدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمينية في قره باغ. وبعد يوم واحد، ومن خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، ومن بين شروط الهدنة، على وجه الخصوص، تم تحديد نزع سلاح التشكيلات الأرمنية.
https://sputnikarabic.ae/20231002/وزارة-الدفاع-استهداف-دورية-روسية-أذربيجانية-مشتركة-في-قره-باغ-دون-وقوع-إصابات-1081604296.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081371698_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_c65cf608ebf52a118624d9efbe505f5b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مصدر يعلق على تقارير إعلامية تحدثت عن انسحاب قوات حفظ السلام من قره باغ

15:53 GMT 06.10.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في قره باغ - قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قره باغ
الوضع في قره باغ - قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قره باغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو لا تناقش مع باكو ويريفان سحب قوات حفظ السلام الروسية من قره باغ.
وقال: "المعلومات الواردة في عدد من وسائل الإعلام بأن وفد وزارة الدفاع الروسية يناقش في باكو أو يريفان سحب قوات حفظ السلام الروسية من قره باغ لا تتوافق مع الواقع".
الوضع في قره باغ - قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قره باغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
وزارة الدفاع: استهداف دورية روسية أذربيجانية مشتركة في قره باغ دون وقوع إصابات
2 أكتوبر, 17:27 GMT
وأضاف: "نحن نتحدث عن اتصالات مخطط لها بشأن الأنشطة الحالية لوحدة حفظ السلام الروسية".
وفي 19 سبتمبر/أيلول، شنت أذربيجان عملية عسكرية في قره باغ، ووصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب ذات طبيعة محلية". ووصفت يريفان هذه الأعمال بالعدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمينية في قره باغ. وبعد يوم واحد، ومن خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، ومن بين شروط الهدنة، على وجه الخصوص، تم تحديد نزع سلاح التشكيلات الأرمنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала