https://sputnikarabic.ae/20231007/المشاهد-الأولى-لدخول-مظليين-وزوارق-ومركبات-من-حماس-إلى-داخل-غلاف-غزة-1081738580.html
المشاهد الأولى لدخول مظليين وزوارق ومركبات من "حماس" إلى داخل غلاف غزة
المشاهد الأولى لدخول مظليين وزوارق ومركبات من "حماس" إلى داخل غلاف غزة
تداولت وسائل تواصل اجتماعي فلسطينية وإسرائلية مقاطع توثق دخول مجموعة من قوات تابعة للجناح العسكري لحركة "حماس" إلى حدود غزة بمركباتهم. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T05:38+0000
2023-10-07T05:38+0000
2023-10-07T05:40+0000
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وتوثق المشاهد لحظة دخول أحد المظلين تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة. ومشاهد أخرى لمركبات معززة بالجنود تابعين لحركة "حماس"، داخل المستوطنات الإسرائيلية.بالإضافة إلى ذلك، تم تداول مشاهد توثق دخول زورق تابع لـ"حماس" إلى الداخل الشواطئ الإسرائيلية.في سياق متصل، أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، كما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ورحوفوت وريشون لتسيون وقاعدة بالماخيم الجوية جنوب تل أبيب، حسبما ذكرت وكالة "سوا" الفلسطينية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
المشاهد الأولى لدخول مظليين وزوارق ومركبات من "حماس" إلى داخل غلاف غزة
05:38 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 05:40 GMT 07.10.2023) تابعنا عبر
تداولت وسائل تواصل اجتماعي فلسطينية وإسرائلية مقاطع توثق دخول مجموعة من قوات تابعة للجناح العسكري لحركة "حماس" إلى حدود غزة بمركباتهم.
وتوثق المشاهد لحظة دخول أحد المظلين تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة. ومشاهد أخرى لمركبات معززة بالجنود تابعين لحركة "حماس"، داخل المستوطنات الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تداول مشاهد توثق دخول زورق تابع لـ"حماس" إلى الداخل الشواطئ الإسرائيلية.
في سياق متصل، أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، كما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ورحوفوت وريشون لتسيون وقاعدة بالماخيم الجوية جنوب تل أبيب، حسبما ذكرت وكالة
"سوا" الفلسطينية.