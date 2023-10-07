https://sputnikarabic.ae/20231007/انفتاح-ثقب-أوزون-أكبر-من-أمريكا-الشمالية-فوق-القطب-الجنوبي-فيديو--1081768750.html

انفتاح ثقب أوزون أكبر من أمريكا الشمالية فوق القطب الجنوبي... فيديو

انفتاح ثقب أوزون أكبر من أمريكا الشمالية فوق القطب الجنوبي... فيديو

أظهرت بيانات الأقمار الصناعية أن ثقب طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية هذا العام هو أحد أكبر الثقوب التي شوهدت على الإطلاق. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T19:00+0000

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ويعتقد الخبراء أن الفجوة الهائلة في الدرع الواقي للأرض ربما تكون ناجمة عن ثوران بركان تونغا تحت الماء في، أوائل عام 2022.وقالت الباحثة في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، أنتجي إينيس: "بدأ ثقب الأوزون عام 2023 بداية مبكرة وتزايد بسرعة منذ منتصف أغسطس (آب)، ويعد من أكبر ثقوب الأوزون المسجلة".وفي أغسطس 2022، حذرت مجموعة من العلماء من أن الثوران يمكن أن يزعزع استقرار طبقة الأوزون بعد إطلاق أكثر من 50 مليون طن من المياه إلى الغلاف الجوي العلوي، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 10% في كمية المياه الجوية.واقترح العلماء أن بخار الماء يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار طبقة الأوزون بعد أن يتحلل إلى أيونات، أو جزيئات مشحونة، تتفاعل مع الأوزون بطريقة مماثلة لمركبات الكربون الكلورية فلورية. كما يزيد بخار الماء من احتمالية تشكل الخلايا الجذعية الخاصة في المناطق القطبية، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية.وقال باحثون في وكالة الفضاء الأوروبية: "على الرغم من أن ثقب الأوزون الحالي هو أحد أكبر الثقوب التي شوهدت على الإطلاق، إلا أنه لا يوجد سبب للذعر، المنطقة الواقعة أسفل ثقب الأوزون غير مأهولة إلى حد كبير، ومن المفترض أن تنغلق بالكامل مرة أخرى في غضون بضعة أشهر"، بحسب مجلة "لايف ساينس".وأضافوا أنه إذا ظلت مستويات مركبات الكربون الكلورية فلورية منخفضة، فيجب أن تشفى طبقة الأوزون بالكامل بحلول عام 2050.طبقة الأوزون عبارة عن شريط من الغلاف الجوي للأرض يتراوح ارتفاعه بين 9 و18 ميلًا (15 و30 كيلومترًا) فوق السطح، حيث يوجد تركيز عالٍ من الأوزون - وهو نوع من جزيء الأكسجين يحتوي على ثلاث ذرات بدلاً من اثنتين. تحجب طبقة الأوزون المستويات الضارة من الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس، وهي ضرورية لبقاء أشكال الحياة المختلفة، بما في ذلك البشر.

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