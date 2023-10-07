https://sputnikarabic.ae/20231007/باحثون-روس-يطورون-منطادا-يستطيع-البحث-عن-النفط-والذهب--1081755046.html
باحثون روس يطورون منطادا يستطيع البحث عن النفط والذهب
باحثون روس يطورون منطادا يستطيع البحث عن النفط والذهب
طوّر طلاب روس في جامعة تومسك لأنظمة الإدارة منطادا منجرفا لتحليل التربة والبحث عن المعادن باستخدام صور تفصيلية. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T13:35+0000
2023-10-07T13:35+0000
2023-10-07T13:35+0000
مجتمع
علوم
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية لمبادرة التكنولوجيا الوطنية لوكالة "سبوتنيك": "اختبر طلاب جامعة تومسك لأنظمة الإدارة بالونا منجرفًا، والذي سيكون من الممكن من خلاله التقاط صور تفصيلية للبحث عن الرواسب المعدنية ومراقبة الحقول الزراعية. وقد تم تطوير الحل في إطار المشروع الفيدرالي "منصة ريادة الأعمال التكنولوجية بالجامعة".وأشارت إلى أن هذا يوفر بشكل كبير تكاليف استخراج الموارد والأعمال الزراعية.لاحظ المطورون أن ميزة المنطاد المنجرف هي أنه يمكن أن يصل إلى ارتفاع يصل إلى 40 كيلومترًا (وهذا أكثر من ارتفاع الطائرة دون طيار)، والحفاظ على هذا الارتفاع والعمل على طول مسار معين، على عكس المناطيد غير المنجرفة التي تطير حيث تأخذها الريح . تم تحقيق هذا التأثير من خلال استخدام تيارات الهواء على ارتفاعات مختلفة.وقال رئيس المشروع نيكيتا شيبان: "صور الأقمار الصناعية هي مجال واعد للغاية. وفي الوقت نفسه، فإن الصور العادية التي تلتقطها الأقمار الصناعية الموجودة على ارتفاع 600 كيلومتر غير مفصلة بشكل جيد".وأضاف: "البديل هو صور من طائرة دون طيار، ولكن هذا مكلف للغاية. ما يميز تطورنا هو أنه يمكن التقاط صور تفصيلية لمساحة كبيرة بسعر منخفض".
https://sputnikarabic.ae/20231007/دراسة-جديدة-تكشف-عن-عادة-صادمة-للأوروبيين-قديما-بحق-موتاهم-1081741196.html
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علوم, روسيا
باحثون روس يطورون منطادا يستطيع البحث عن النفط والذهب
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طوّر طلاب روس في جامعة تومسك لأنظمة الإدارة منطادا منجرفا لتحليل التربة والبحث عن المعادن باستخدام صور تفصيلية.
وقالت الخدمة الصحفية لمبادرة التكنولوجيا الوطنية لوكالة "سبوتنيك": "اختبر طلاب جامعة تومسك لأنظمة الإدارة بالونا منجرفًا، والذي سيكون من الممكن من خلاله التقاط صور تفصيلية للبحث عن الرواسب المعدنية ومراقبة الحقول الزراعية. وقد تم تطوير الحل في إطار المشروع الفيدرالي "منصة ريادة الأعمال التكنولوجية بالجامعة".
وبحسب الخدمة الصحفية، تم تصميم البالون المنجرف للقيام بمجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك، على سبيل المثال، توفير الاتصالات الخلوية أو إطلاق الأقمار الصناعية. لكن في المرحلة الحالية يركز الفريق على التصوير. باستخدام المنطاد، يمكنك فحص التربة والبحث عن الرواسب ومراقبة حالة الحقول الزراعية لفهم موعد الحصاد وما إذا كانت المعالجة مطلوبة.
وأشارت إلى أن هذا يوفر بشكل كبير تكاليف استخراج الموارد والأعمال الزراعية.
لاحظ المطورون أن ميزة المنطاد المنجرف هي أنه يمكن أن يصل إلى ارتفاع يصل إلى 40 كيلومترًا (وهذا أكثر من ارتفاع الطائرة دون طيار)، والحفاظ على هذا الارتفاع والعمل على طول مسار معين، على عكس المناطيد غير المنجرفة التي تطير حيث تأخذها الريح . تم تحقيق هذا التأثير من خلال استخدام تيارات الهواء على ارتفاعات مختلفة.
يتم التحكم باستخدام تقنية "الصابورة الهوائية" التي طورها الطلاب، في الأساس، هو غلاف إضافي، بدلا من الهيليوم، ويوجد هواء عادي، يتم تغيير كثافته بواسطة ضاغط لتغيير وزن النظام. وبناء على ذلك، عند التحكم في البالون، يمكنك تغيير كثافة الهواء فيه. سيؤدي هذا إلى تغيير كتلة الرحلة وارتفاعها.
وقال رئيس المشروع نيكيتا شيبان: "صور الأقمار الصناعية هي مجال واعد للغاية. وفي الوقت نفسه، فإن الصور العادية التي تلتقطها الأقمار الصناعية الموجودة على ارتفاع 600 كيلومتر غير مفصلة بشكل جيد".
وأضاف: "البديل هو صور من طائرة دون طيار، ولكن هذا مكلف للغاية. ما يميز تطورنا هو أنه يمكن التقاط صور تفصيلية لمساحة كبيرة بسعر منخفض".