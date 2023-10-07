https://sputnikarabic.ae/20231007/بايدن-يوجه-فريقه-للتواصل-مع-زعماء-الشرق-الأوسط-وأوروبا-بشأن-التصعيد-الفلسطيني-الإسرائيلي-1081770264.html
بايدن يوجه فريقه للتواصل مع زعماء الشرق الأوسط وأوروبا بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
بايدن يوجه فريقه للتواصل مع زعماء الشرق الأوسط وأوروبا بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
أعلن الرئيس الأمركي، جو بايدن، أنه وجه مسؤولين أمريكيين للتواصل مع قادة الشرق الأوسط وزعماء أوروبيين، بشأن التصعيد المستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T19:35+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن، في كلمة متلفزة: "وجهت فريقي للتواصل مع زعماء الشرق الأوسط بمن فيهم قادة السلطة الفلسطينية ومصر وقطر والسعودية والأردن وعمان والإمارات وتركيا وشركاؤنا الأوروبيون".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
https://sputnikarabic.ae/20231007/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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سبوتنيك عربي
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اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
بايدن يوجه فريقه للتواصل مع زعماء الشرق الأوسط وأوروبا بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
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أعلن الرئيس الأمركي، جو بايدن، أنه وجه مسؤولين أمريكيين للتواصل مع قادة الشرق الأوسط وزعماء أوروبيين، بشأن التصعيد المستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن، في كلمة متلفزة: "وجهت فريقي للتواصل مع زعماء الشرق الأوسط بمن فيهم قادة السلطة الفلسطينية ومصر وقطر والسعودية والأردن وعمان والإمارات وتركيا وشركاؤنا الأوروبيون".
وأضاف: "أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل ولن نتوانى عن دعمها، تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الصباح، وأعربت عن دعمنا لإسرائيل في مواجهة هؤلاء الإرهابيين".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".
وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".