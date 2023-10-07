https://sputnikarabic.ae/20231007/بوتين-السوق-الروسية-مؤمنة-بجميع-أنواع-المواد-الغذائية-الرئيسية-1081774945.html
بوتين: السوق الروسية مؤمنة بجميع أنواع المواد الغذائية الرئيسية
بوتين: السوق الروسية مؤمنة بجميع أنواع المواد الغذائية الرئيسية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السوق الروسية توفر بأمان جميع أنواع المواد الغذائية الأساسية، وأن إمكانيات التصدير في قطاع الصناعات الزراعية في البلاد... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T21:27+0000
2023-10-07T21:27+0000
2023-10-07T21:27+0000
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موسكو- سبوتنيك. وفي تهنئته للعاملين في قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية، صرح بوتين قائلا: "يؤمن مزارعونا اليوم السوق المحلية بجميع الأنواع الغذائية الأساسية، وتتزايد أيضاً إمكانيات التصدير في هذا القطاع الصناعي".وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، أن إمدادات الحبوب المجانية من روسيا إلى الدول الأفريقية قد تبدأ في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر.يذكر أن بوتين كان قد االتقى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية في أوائل سبتمبر/ أيلول، وناقشا الوضع حول صفقة الحبوب وقضايا أخرى.وذكر بوتين أن بلاده ستبدأ في توريد الحبوب المجانية لست دول أفريقية في غضون أسبوعين. وأشار أردوغان إلى أن أنقرة مستعدة للمساعدة في تجهيز الحبوب الروسية لمزيد من الشحن إلى البلدان المحتاجة، وتأمل في تنفيذ خطوات مشتركة لتوصيل الغذاء إلى البلدان الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230822/روسيا-موسكو-تواصل-الوفاء-بالتزاماتها-بموجب-عقود-تصدير-السلع-الزراعية--1080328707.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين: السوق الروسية مؤمنة بجميع أنواع المواد الغذائية الرئيسية
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السوق الروسية توفر بأمان جميع أنواع المواد الغذائية الأساسية، وأن إمكانيات التصدير في قطاع الصناعات الزراعية في البلاد تزداد تدريجيا.
موسكو- سبوتنيك. وفي تهنئته للعاملين في قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية، صرح بوتين قائلا: "يؤمن مزارعونا اليوم السوق المحلية بجميع الأنواع الغذائية الأساسية، وتتزايد أيضاً إمكانيات التصدير
في هذا القطاع الصناعي".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، أن إمدادات الحبوب المجانية من روسيا إلى الدول الأفريقية قد تبدأ في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر.
وقال باتروشيف: "نحن الآن نستكمل جميع الوثائق، وأعتقد أنه في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر ستذهب السفن إلى هناك".
يذكر أن بوتين كان قد االتقى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية في أوائل سبتمبر/ أيلول، وناقشا الوضع حول صفقة الحبوب وقضايا أخرى.
وذكر بوتين أن بلاده ستبدأ في توريد الحبوب المجانية لست دول أفريقية في غضون أسبوعين. وأشار أردوغان إلى أن أنقرة مستعدة للمساعدة في تجهيز الحبوب الروسية لمزيد من الشحن إلى البلدان المحتاجة، وتأمل في تنفيذ خطوات مشتركة لتوصيل الغذاء إلى البلدان الأفريقية.